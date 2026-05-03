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Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de mesero dentro de su cuarto alquilado en El Agustino: investigan a acompañante extranjero

Las autoridades investigan un posible robo, ya que las pertenencias de valor de la víctima desaparecieron. La PNP realiza diligencias para esclarecer el homicidio y dar con el acompañante.

El cuerpo fue encontrado maniatado al interior del cuarto que alquilaba.
El cuerpo fue encontrado maniatado al interior del cuarto que alquilaba. | Composición LR | Difusión
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La víctima fue identificada como Cristofer Herrera Valverde, de 24 años, quien vivía desde hace un año en un cuarto alquilado y trabajaba en una pollería en El Agustino. De acuerdo con los testigos, la última vez que se le vio con vida fue el lunes 27 de abril, cuando entró a su habitación acompañado de un hombre que, según versiones iniciales, sería extranjero.

Casi una semana después, el cuerpo fue encontrado luego de que los residentes de la vivienda avisaran a las autoridades al percibir un intenso olor que salía del inmueble y advertir manchas de sangre en la puerta. Frente a ello, efectivos de la comisaría de Santoyo acudieron al lugar y accedieron al ambiente.

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Investigan posible robo

En el interior, los agentes hallaron a Herrera Valverde atado y en avanzado estado de descomposición, lo que permite presumir que llevaba varios días fallecido. Asimismo, la habitación estaba totalmente revuelta, circunstancia que refuerza la hipótesis de un posible robo, ya que se informó sobre la desaparición de pertenencias de la víctima.

Efectivos de la PNP iniciaron las diligencias correspondientes para aclarar las circunstancias del homicidio, identificar al presunto acompañante y establecer si tuvo responsabilidad en los hechos.

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