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Héroe sin capa: joven atrapa en el aire y salva la vida a perrito que cayó desde un tercer piso en El Agustino

El angustioso momento fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa a Eder lanzarse para atrapar a la mascota, amortiguando su caída sin lesiones graves.

La perrita fue atrapada por el vecino, quien no dudó en lanzarse para salvarle la vida
La perrita fue atrapada por el vecino, quien no dudó en lanzarse para salvarle la vida | Composición LR
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Su nombre es Eder Morán y es reconocido en su barrio de El Agustino por su valentía al evitar que 'Pelusa', una perrita de siete años, terminara gravemente herida tras caer desde el tercer piso de una vivienda. Por ello, algunos residentes lo comparan con un arquero, ya que su decisión evitó una tragedia en cuestión de segundos.

El hecho sucedió cuando la mascota quedó sobre una tabla en la parte alta de la casa. Otro vecino, llamado Johnny, alertó a Eder sobre la situación. Tras ello, Morán salió de su vivienda al escuchar los gritos de los residentes.

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Vecino salvó la vida de perrita en El Agustino

De acuerdo con los testigos, un cohete había explotado, lo cual ocasionó que 'Pelusa' se asustara, perdiera la estabilidad y cayera al vacío. Eder, quien presenciaba lo sucedido, corrió para alcanzar a la perrita y atraparla antes de que tocara el suelo. Él corrió aproximadamente cinco pasos para luego lanzarse con los brazos extendidos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en el que el joven atrapó a la mascota en el aire, lo cual amortiguó el impacto de la caída antes de que llegara a la vereda. En pocas horas, la grabación se viralizó y Morán se convirtió en el 'Héroe sin capa' en su barrio.

“Al verla, no supe qué hacer. Justo revienta un cohete y es donde la perrita cae. “Ahí corro 5 pasos y la pude agarrar antes de caer al piso”, sostuvo después del rescate.

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lr.pe

'Pelusa' no sufrió lesiones

El salto de Eder para rescatar a 'Pelusa' resultó en lesiones en su rodilla y tobillo. Tras atrapar a la perrita, cayó al suelo y fue captado cojeando mientras intentaba recuperarse del impacto. A pesar del dolor, optó por no buscar atención médica, asegurando que con medicamentos su estado mejoró con el tiempo. "Por el momento me encuentro mucho mejor y feliz de haber rescatado a la perrita de mi sobrino", afirmó.

La preocupación se disipó al confirmar que 'Pelusa' no había sufrido daños. Eder relató que esta fue la primera vez que enfrentó una situación de este tipo. "Mi sobrina estaba ocupada y la perrita, por juguetona, se salió. Fue un descuido", explicó. Los sobrinos de Morán, dueños de la mascota, expresaron su agradecimiento por evitar lo que pudo haber sido una tragedia.

El video del rescate se volvió viral en redes sociales, generando memes, ilustraciones y mensajes que destacaban la valentía de Eder. En El Agustino, incluso se creó una ilustración estilo cómic en su honor. Sin embargo, él prefirió restar importancia a su acción y comentó: "Cualquier persona en mi lugar haría lo mismo".

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