Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

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El Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Minedu) se pronunciaron sobre el actual brote del virus Coxsackie, que afecta las manos, los pies y la boca de menores de hasta 10 años. De acuerdo con el conteo de las autoridades, se ha registrado alrededor de 300 casos a nivel nacional, lo que representa un aumento respecto de 2025 en el mismo lapso. Bajo este panorama, las autoridades presentaron el plan de contingencia para evitar más contagios.

De acuerdo con la información ofrecida en una conferencia de prensa, en Lima se han reportado 23 casos distribuidos en distintas unidades de gestión educativa local (UGEL) durante la primera quincena de abril. Los registros incluyen seis casos en la UGEL 3, cuatro en la UGEL 1 y nueve en la UGEL 7, además de otros en instituciones específicas.

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Contagios focalizados y medidas puntuales

Las autoridades enfatizaron que los casos no son masivos dentro de las aulas. Según declaró el director regional de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, "Son casos estrictamente focalizados. Por cada salón son dos, tres o cuatro niños", indicó. En esa línea, descartaron cierres generalizados de colegios.

Como medida de contención, se ha optado por suspender clases únicamente en los salones afectados por periodos de hasta dos semanas, tras lo cual se aplican estrategias de recuperación académica.

A nivel nacional, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, reportó entre 88 y 98 conglomerados en instituciones educativas, lo que equivale a aproximadamente 200 a 300 casos en total. Esta cifra representa un incremento respecto de reportes previos, aunque dentro de patrones esperados para este tipo de enfermedad.

Síntomas del virus Coxsackie

El virus es el patógeno que causa con mayor frecuencia la enfermedad de manos, pies y boca. Esta infección viral afecta predominantemente a niños menores de 10 años, puesto que los casos en adultos son particularmente raros.

Según el médico pediatra Segundo Miguel Paredes Vargas, la patología es estrictamente del área pediátrica, donde el proceso infectocontagioso deriva de un enterovirus, que se desarrolla al entrar en el cuerpo humano y compromete los sistemas gastrointestinal y respiratorio.

"Se evidencia en formas de epidemia y tienen relación con las estaciones. Se expresa generalmente en niños", indicó el especialista para nuestro medio. Asimismo, los síntomas no suelen aparecer de inmediato, sino que presentan un periodo de incubación de tres a seis días que, por lo general, empieza con fiebre, dolor de garganta y malestar en todo el cuerpo.

Recomendaciones para evitar contagios

El experto detalló que los contagios pueden producirse cuando dos o más menores rozan sus extremidades mientras juegan, se rascan los ojos o por la propia mucosidad. "La transmisibilidad generalmente es durante los primeros tres días, en la fase catarral, y cuando hay hacinamiento en las escuelas o albergues", precisó. Con respecto a la prevención, Paredes advirtió que es necesario mantener distancia y no estar en contacto con algún paciente que tenga activa la enfermedad.

Debido a que no hay una cura para dicho virus, el tratamiento es sintomático. Por ello, el pediatra destacó la importancia de prevenir los contagios. "Son infecciones que, en su mayor parte, tienen naturaleza benigna. Sin embargo, la expresión es aparatosa con fiebre y lesiones", acotó.

En caso de haber sido contagiado, Paredes recomendó que lo más adecuado es que el menor no asista a clases, por lo menos, durante los primeros días de contagiosidad. "Las lesiones duran más tiempo, pero el virus ya no está. Lo pueden tener entre dos o tres semanas; desaparecerán de forma gradual. Generalmente, es recomendable usar el paracetamol y el reposo", sostuvo tras aclarar que la enfermedad, en la mayor parte de los casos, no es de alto riesgo.

En ese sentido, exhortó a la comunidad escolar a mantener la higiene del alumnado a través del lavado constante de manos. Por su parte, Minsa y Minedu indicaron que mantienen un trabajo articulado que incluye capacitaciones, campañas informativas y el refuerzo de prácticas de higiene, con el objetivo de contener la propagación del virus sin afectar la continuidad del servicio educativo.

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