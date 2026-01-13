Durante los meses de verano, muchas personas luchan contra el calor intenso, lo que puede llevarlas a buscar destinos más frescos para escapar de las altas temperaturas y disfrutar de unas buenas vacaciones. Sin embargo, una opción mucho más cercana y accesible es explorar las diversas regiones del Perú, que ofrecen climas más frescos y agradables.

El Perú ofrece una amplia variedad de lugares ideales para disfrutar de temperaturas más bajas durante el verano, sin necesidad de viajar al extranjero. Muchas regiones del país, especialmente en la sierra, brindan un escape perfecto del calor abrumante, permitiéndote disfrutar de sus maravillas naturales y culturales mientras te relajas en un clima más fresco.

Los mejores lugares para escapar del calor intenso de Lima

Puno

Esta región destaca por su clima más frío y lluvioso, con temperaturas veraniegas moderadas que no alcanzan el calor de otras ciudades. Gracias a su altitud, las temperaturas pueden descender hasta los 5 grados, por lo que es recomendable llevar ropa abrigadora en todo momento. Además, la belleza natural que la rodea, con paisajes montañosos y verdes valles, hace que el clima frío sea aún más agradable, creando el ambiente perfecto para quienes buscan un respiro del calor del verano.

Junín

Huancayo conocida como la ciudad más feliz del Perú, esta ciudad se encuentra en el pintoresco Valle del Mantaro y es famosa por el orgullo de sus habitantes. Sus paisajes naturales y su rico legado cultural la convierten en un destino único.

Formaciones geológicas de Torre Torre

Lugar de la Memoria Yalpana Wasi Wiñay Yalpanapa

Nevado Huaytapallana

Parque de la Identidad Wanka

Plaza de la Constitución

Cerrito de la Libertad

Cusco

Un destino que nunca deja de sorprender, te ofrece una belleza única, especialmente si prefieres evitar las altas temperaturas. Aunque el sol brilla en el cielo, la temporada de lluvias también está presente, trayendo consigo lluvias fuertes y hasta granizo en algunos días. Es aconsejable estar preparado con ropa adecuada, como chaquetas impermeables y paraguas. En esta temporada, la ciudad regala una vista especial: los cielos despejados, llenos de arcoíris, y el paisaje de Machu Picchu en su verde más profundo, haciendo que la ciudad se vea más majestuosa que nunca. Una oportunidad perfecta para explorar uno de los destinos más emblemáticos del mundo bajo un clima único.

Áncash

Si eres fanático de los deportes de aventura, Huaraz es el destino perfecto para ti. Apodada la "suiza peruana" debido a sus paisajes montañosos y hermosas lagunas, esta ciudad ofrece un sinfín de actividades al aire libre. El viaje en bus puede durar unas 10 horas debido a la geografía del lugar, por lo que es esencial aclimatarse antes de comenzar las actividades turísticas. Además, la temporada de lluvias y las noches frías por el descenso de la temperatura son características comunes en la región.