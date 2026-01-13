HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Turismo

Descubre los mejores destinos del Perú para escapar del calor: estos son los lugares para disfrutar de climas frescos

Si buscas un clima más fresco para escapar de las altas temperaturas de Lima y, de paso, disfrutar de paisajes impresionantes en el interior del país, aquí te dejamos algunas opciones.

Lugares frescos para escapar este verano y evitar la altas temperaturas de Lima
Lugares frescos para escapar este verano y evitar la altas temperaturas de Lima | Foto: Composición LR

Durante los meses de verano, muchas personas luchan contra el calor intenso, lo que puede llevarlas a buscar destinos más frescos para escapar de las altas temperaturas y disfrutar de unas buenas vacaciones. Sin embargo, una opción mucho más cercana y accesible es explorar las diversas regiones del Perú, que ofrecen climas más frescos y agradables.

El Perú ofrece una amplia variedad de lugares ideales para disfrutar de temperaturas más bajas durante el verano, sin necesidad de viajar al extranjero. Muchas regiones del país, especialmente en la sierra, brindan un escape perfecto del calor abrumante, permitiéndote disfrutar de sus maravillas naturales y culturales mientras te relajas en un clima más fresco.

PUEDES VER: McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

lr.pe

Los mejores lugares para escapar del calor intenso de Lima

Puno

Esta región destaca por su clima más frío y lluvioso, con temperaturas veraniegas moderadas que no alcanzan el calor de otras ciudades. Gracias a su altitud, las temperaturas pueden descender hasta los 5 grados, por lo que es recomendable llevar ropa abrigadora en todo momento. Además, la belleza natural que la rodea, con paisajes montañosos y verdes valles, hace que el clima frío sea aún más agradable, creando el ambiente perfecto para quienes buscan un respiro del calor del verano.

Junín

Huancayo conocida como la ciudad más feliz del Perú, esta ciudad se encuentra en el pintoresco Valle del Mantaro y es famosa por el orgullo de sus habitantes. Sus paisajes naturales y su rico legado cultural la convierten en un destino único.

  • Formaciones geológicas de Torre Torre
  • Lugar de la Memoria Yalpana Wasi Wiñay Yalpanapa
  • Nevado Huaytapallana
  • Parque de la Identidad Wanka
  • Plaza de la Constitución
  • Cerrito de la Libertad

Cusco

Un destino que nunca deja de sorprender, te ofrece una belleza única, especialmente si prefieres evitar las altas temperaturas. Aunque el sol brilla en el cielo, la temporada de lluvias también está presente, trayendo consigo lluvias fuertes y hasta granizo en algunos días. Es aconsejable estar preparado con ropa adecuada, como chaquetas impermeables y paraguas. En esta temporada, la ciudad regala una vista especial: los cielos despejados, llenos de arcoíris, y el paisaje de Machu Picchu en su verde más profundo, haciendo que la ciudad se vea más majestuosa que nunca. Una oportunidad perfecta para explorar uno de los destinos más emblemáticos del mundo bajo un clima único.

Áncash

Si eres fanático de los deportes de aventura, Huaraz es el destino perfecto para ti. Apodada la "suiza peruana" debido a sus paisajes montañosos y hermosas lagunas, esta ciudad ofrece un sinfín de actividades al aire libre. El viaje en bus puede durar unas 10 horas debido a la geografía del lugar, por lo que es esencial aclimatarse antes de comenzar las actividades turísticas. Además, la temporada de lluvias y las noches frías por el descenso de la temperatura son características comunes en la región.

  • Laguna 69
  • Glaciar Pastoruri
  • Ruinas de Chavín de Huántar
  • Carhuaz
  • Caraz
  • Yungay
Notas relacionadas
Competitividad regional se deteriora por crisis institucional y freno económico

Competitividad regional se deteriora por crisis institucional y freno económico

LEER MÁS
Juntas vecinales, rondas campesinas y guardias indígenas: la respuesta ciudadana contra la criminalidad ante la inacción del Gobierno

Juntas vecinales, rondas campesinas y guardias indígenas: la respuesta ciudadana contra la criminalidad ante la inacción del Gobierno

LEER MÁS
Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo llegar a la Playa Punta Hermosa desde Lima? Conoce la ruta y los precios

¿Cómo llegar a la Playa Punta Hermosa desde Lima? Conoce la ruta y los precios

LEER MÁS
¡Lima se viste de fiesta! Los 10 datos curiosos que explican por qué la 'Ciudad de los Reyes' no deja de sorprender

¡Lima se viste de fiesta! Los 10 datos curiosos que explican por qué la 'Ciudad de los Reyes' no deja de sorprender

LEER MÁS
Lugares imperdibles para visitar durante el aniversario de Lima 2026, según Mincetur

Lugares imperdibles para visitar durante el aniversario de Lima 2026, según Mincetur

LEER MÁS
Descubre La Isla: una playa paradisíaca al norte de Lima

Descubre La Isla: una playa paradisíaca al norte de Lima

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Turismo

Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

¿Visitarás Machu Picchu este 2026? Guía completa para comprar boletos y requisitos de ingreso

Lugares imperdibles para visitar durante el aniversario de Lima 2026, según Mincetur

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025