Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Sociedad

Minedu anuncia vacaciones escolares en octubre a nivel nacional: esta es la fecha de inicio

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó el calendario académico escolar 2025 e informó si las vacaciones se aplicarán en los colegios privados.

Además de las vacaciones de los estudiantes, el Minedu informó acerca de las actividades que realizarán los docentes durante este periodo.
Además de las vacaciones de los estudiantes, el Minedu informó acerca de las actividades que realizarán los docentes durante este periodo.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el calendario académico oficial para el año 2025, en el que detallan las fechas de las vacaciones de octubre a nivel nacional. De acuerdo a la Resolución Ministerial N°556-2024- Minedu, se estableció el cuarto bloque de Semana de Gestión, que contempla cinco días de descanso para los estudiantes de colegios.

De acuerdo con el cronograma, las vacaciones se llevarán a cabo del 13 al 17 de octubre. Durante estos días, los estudiantes podrán compartir tiempo con sus familias, asistir a la procesión del Señor de los Milagros, salir con amigos o repasar los temas vistos en clase. A continuación, se expondrá a detalle las disposiciones oficiales del Minedu sobre este periodo de descanso escolar.

Vacaciones escolares en octubre a nivel nacional

En las vacaciones escolares, los estudiantes podrán realizar las actividades de su preferencia. Sin embargo, los docentes y directivos de los colegios, deberán de asistir a sus centros de trabajo para continuar con sus labores. En la fecha de descanso de los estudiantes, los maestros deberá de realizar actividades administrativas y pedagógicas, como la planificación, organización y control de recursos para lograr metas a corto y largo plazo.

Cabe señalar que, la Semana de Gestión, periodo en el que los docentes y las personas que dirigen las instituciones educativas deben participar, es fundamental para garantizar la calidad educativa y preparar el siguiente semestre escolar.

Cronograma del Año Escolar 2025

Bloques del Año Escolar 2025DuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
Segundo bloque de semanas de gestión1 semana19/05 al 23/05
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

Vacaciones escolares en mayo: ¿qué días no habrá clases en los colegios, según el Minedu?

lr.pe

¿Habrá vacaciones escolares en colegios privados durante octubre? Minedu responde

Las instituciones educativas de los colegios públicos deben cumplir con el calendario oficial del Ministerio de Educación. Sin embargo, los colegios privados pueden decidir las fechas de sus vacaciones escolares. Cabe señalar que, el Minedu determina que los centros educativos al tomar dicha decisión deben respetar los parámetros mínimos e informar sobre esta medida en su Reglamento Interno.

"En el caso de las IIEE privadas, estas pueden establecer fechas distintas siempre que lo consideren conveniente y cumplan con los criterios mínimos, incluyendo esta organización en el Reglamento Interno de las instituciones educativas", se precisa en la resolución del Minedu.

