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Suspenden clases presenciales en colegio de Lima por contagio de virus Coxsackie que afecta manos, pies y boca

Los padres de familia han expresado su preocupación y solicitaron la extensión de la suspensión para poder desinfectar las instalaciones del colegio. Clases virtuales se impartirán durante una semana.

Las clases fueron suspendidas en cuatro salones de la institución
Las clases fueron suspendidas en cuatro salones de la institución | Composición LR
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La institución educativa Melitón Carvajal, ubicada en Lince, suspendió sus clases presenciales en cuatro aulas debido al reciente contagio del virus Coxsackie, que causa una enfermedad conocida como mano, pie y boca, detectada en cuatro salones de distintos niveles.

En el comunicado del colegio dirigido a los padres de familia se informó sobre la medida, que tiene como finalidad evitar mayores contagios, según Exitosa Noticias. Por ello, las cuatro aulas mencionadas tendrán clases virtuales por una semana.

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Virus Coxsackie afecta a alumnos de Lince

De acuerdo con las autoridades de la escuela, los casos de contagio han sido informados al centro de salud de Lince y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). En tanto, en los exteriores del colegio, los padres de familia expresaron su preocupación por la salud de sus hijos.

Por ello, exigieron que la suspensión de clases se extienda para que se puedan fumigar los espacios de la institución. Cabe resaltar que hasta el último 2 de mayo se registró un total de 93 casos del virus Coxsackie en Chiclayo, según la UGEL de la provincia.

PUEDES VER: Alerta por virus coxsakie: 38 colegios de Chiclayo reportan el brote de la enfermedad de mano, pie y boca entre sus alumnos

lr.pe

Síntomas del virus Coxsackie

El virus Coxsackie es el patógeno que causa con mayor frecuencia la enfermedad de mano, pie y boca. Esta infección viral afecta predominantemente a niños menores de 10 años, puesto que los casos en adultos son particularmente raros.

Asimismo, los síntomas no suelen aparecer de inmediato, sino que presentan un periodo de incubación de tres a seis días que, por lo general, empieza con fiebre, dolor de garganta y malestar en todo el cuerpo.

En consecuencia, el dolor causado por las aftas podría dificultar la ingesta de líquidos, lo cual resalta la importancia de monitorear la hidratación del paciente mientras dura la enfermedad. Cabe resaltar que no hay cura para la infección viral; sin embargo, se trata de manera paliativa, a la espera de que el ciclo termine en seis a siete días.

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