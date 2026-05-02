Plazas Serums 2026-I: consulta la lista de participantes para el proceso de adjudicación
La adjudicación de plazas finalizará el 4 de mayo de 2026. Los postulantes podrán elegir su posición según el orden de mérito en esta convocatoria que incluye 12 carreras del sector salud.
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El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) publicó la lista oficial de participantes aptos y no aptos para el proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 2026-I. Esta etapa resulta clave para miles de profesionales de la salud que buscan acceder a una plaza remunerada en establecimientos públicos a nivel nacional.
El proceso de adjudicación inició el 1 de mayo y se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026 a través del siguiente enlace. Durante estos días, los postulantes podrán elegir plazas según su orden de mérito, en una convocatoria que incluye 12 carreras del sector salud.
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¿Cómo consultar la lista de aptos y no aptos?
Los profesionales pueden revisar si se encuentran habilitados para participar en la adjudicación ingresando a los enlaces oficiales difundidos por el Minsa. En estos documentos se detalla la condición de cada postulante, así como su número de orden dentro del proceso.
Además, el cronograma de adjudicación también está disponible en línea, lo que permite conocer la fecha y hora exacta en la que cada profesional deberá conectarse para elegir su plaza.
La asignación de plazas se realiza de manera virtual mediante la plataforma Zoom y se transmite en vivo por YouTube. El Minsa indicó que el proceso sigue estrictamente el orden de mérito hasta completar la totalidad de plazas disponibles.
Durante su turno, cada postulante debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y precisar los datos de la plaza elegida, incluidos la institución, la región, la provincia, el distrito y el establecimiento de salud.
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Requisitos clave para participar en la adjudicación
Las autoridades establecieron una serie de condiciones obligatorias para los profesionales:
- Conectarse puntualmente a la sala de Zoom asignada.
- Mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
- Identificarse con número de orden, apellido paterno y nombre.
- No compartir el ID ni la contraseña de acceso.
El enlace de acceso a la plataforma se envía al correo electrónico registrado por cada postulante la noche previa a su adjudicación.