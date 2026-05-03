Serums 2026-I: confirman último día para la adjudicación de plazas remuneradas a nivel nacional para las 12 carreras de ciencias de la salud

El Ministerio de Salud (Minsa) realiza la adjudicación de plazas del Serums 2026-I hasta el 4 de mayo, para profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud a nivel nacional. | Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) realiza la adjudicación de plazas del Serums 2026-I hasta el 4 de mayo, para profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud a nivel nacional. | Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el proceso de adjudicación de plazas remuneradas del Serums 2026-I se desarrolla a nivel nacional y tiene como fecha límite el 4 de mayo. Esta etapa forma parte del cronograma oficial dirigido a profesionales de las 12 carreras de ciencias de la salud que buscan acceder a una plaza en este servicio.

En paralelo, la entidad también ha publicado la relación de postulantes aptos y no aptos, lo que permite a los participantes verificar su situación dentro del proceso. La adjudicación se realiza bajo criterios establecidos previamente y con la participación de diversas instituciones del sector salud.

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Adjudicación de plazas Serums se desarrollará hasta el 4 de mayo con transmisión en vivo

El proceso de asignación de plazas se lleva a cabo de manera virtual desde el 1 hasta el 4 de mayo, iniciando cada jornada a las 9:00 a. m. La transmisión se realiza en vivo a través de plataformas digitales, con el fin de garantizar el acceso y la transparencia en cada etapa.

Durante la adjudicación, los postulantes son llamados siguiendo estrictamente el orden de mérito hasta completar la totalidad de plazas disponibles. Este procedimiento permite asignar los puestos en función del desempeño de cada profesional dentro del proceso.

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Postulantes deberán identificarse en Zoom con DNI y número de orden para elegir plaza

Para participar en la adjudicación, los profesionales deben conectarse a la plataforma Zoom utilizando los accesos que les enviarán previamente a sus correos electrónicos. Es obligatorio ingresar con el número de orden, apellido paterno y primer nombre, además de mantener la cámara encendida durante el proceso.

Al momento de elegir una plaza, los postulantes deberán indicar la institución, región, provincia, distrito y establecimiento de salud. Asimismo, deberán mostrar su documento de identidad cuando sea solicitado, como parte de las medidas de validación establecidas por la organización del proceso.