Obstetras denuncian exclusión de casi 500 profesionales en adjudicación del Serums 2026-I

Disputa por colegiatura afecta a obstetras en proceso de adjudicación del Serums | Andina

Disputa por colegiatura afecta a obstetras en proceso de adjudicación del Serums | Andina

El proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, iniciado el 1 de mayo y previsto hasta el 4 de mayo, se desarrolla en medio de cuestionamientos por la exclusión de un grupo de obstetras que no logró acceder a una vacante.

De acuerdo con cifras oficiales del proceso, se ofertaron 7.489 plazas remuneradas, de las cuales 897 corresponden a la especialidad de obstetricia. Sin embargo, parte de las postulantes no ha logrado adjudicar una plaza en esta etapa. El caso ha generado preocupación porque el Serums constituye un requisito clave para el ejercicio profesional en el sistema público de salud.

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Exclusión en la etapa final

Según la decana Lizeth Arminda Regalado Nación, la situación se produjo en la fase final de adjudicación, luego de que las postulantes rindieran el examen.

“Han salido en la lista, incluso han dado su examen y con su nota aprobatoria. Pero al final para la adjudicación no han sido consideradas por el tema de colegiatura”, indicó a La República.

Regalado sostuvo que aproximadamente 492 obstetras habrían quedado fuera del proceso pese a cumplir con los requisitos académicos. Además, cuestionó que el criterio aplicado no haya sido uniforme: “Han considerado incluso a obstetras que se han jalado con notas de 06, 08, 09”.

Obstetras excluidas del Serums 2026-I convocan plantón frente al Minsa.

Disputa por la colegiatura

El punto central de la controversia es la validez de la colegiatura profesional, uno de los requisitos exigidos para participar en el Serums.

Según Regalado, el problema se origina en un conflicto interno dentro del Colegio de Obstetras del Perú, donde existe más de una representación en disputa. En ese contexto, afirmó que el Ministerio de Salud (Minsa) habría optado por reconocer solo una de las listas.

“Al final para la adjudicación no han sido considerados por el tema de colegiatura”, reiteró.

También señaló que, en reuniones previas con autoridades del sector, se habría planteado una salida distinta. “Nos dijeron que no nos preocupemos, que iban a ser consideradas las dos colegiaturas”, afirmó. Situación que ya habría ocurrido en etapas anteriores.

“Hace 12 años ocurrió una situación similar con el Colegio de Enfermeros, que tenía dos decanas, una con vigencia y otra sin ella, y aun así el Minsa permitió la adjudicación”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el ministerio habría desconocido las firmas de la decana nacional del periodo 2022-2025. “También han desconocido las colegiaturas de la decana Mimi Rojas Silva, quien contaba con el mayor número de registros y tenía vigencia para ejercer”, añadió.

Posición del otro sector

Por su parte, el sector del colegio encabezado por la decana Gloria Marlene Moreno Ponce sostiene que el proceso se desarrolló conforme a los criterios establecidos.

En un comunicado, ese grupo indicó que el Minsa solicitó la verificación de colegiaturas y que se remitió información “oficial, objetiva y verificable”. Bajo esa postura, solo se consideran válidas las colegiaturas emitidas por la representación inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Además, señaló que la situación de las obstetras afectadas estaría vinculada a la emisión de documentos sin validez institucional, y descartó responsabilidad en la exclusión.

También se informó que existen casos específicos en evaluación. Según el pronunciamiento, se solicitó al Minsa la revisión de 19 obstetras inicialmente declaradas “no aptas”, al considerar que, tras la verificación documentaria, sí cuentan con colegiatura válida.

El colegio precisó que no se trata de nuevas colegiaturas ni de pagos adicionales, sino de una revisión basada en sus registros institucionales.

Disputa por colegiatura afecta a obstetras en proceso de adjudicación del Serums

Impacto en profesionales

Más allá de las posiciones enfrentadas, el efecto inmediato recae en las obstetras que no han podido acceder a una plaza en el proceso en curso.

El problema ocurre en una etapa determinante, debido a que la adjudicación continúa hasta el 4 de mayo, lo que reduce el margen de acción para corregir eventuales observaciones.

Desde el sector encabezado por Regalado también se advirtió sobre posibles consecuencias en la atención de salud. “Esta medida no solo perjudica a los obstetras excluidos, sino que golpea directamente a la población peruana”, señala el pronunciamiento.

Evalúan acciones legales

Ante esta situación, el grupo liderado por Regalado convocó a un plantón nacional para el lunes 4 de mayo, frente al Ministerio de Salud y el Congreso de la República.

Entre sus demandas figuran la revisión del proceso, el respeto al orden de mérito y la reincorporación de las obstetras afectadas.

Asimismo, advirtieron que podrían impulsar acciones legales adicionales si no obtienen respuesta. “Haremos todas las demandas que corresponde”, señaló Regalado, quien no descartó cuestionar la validez del proceso.

Por su parte, el sector encabezado por Moreno anunció que iniciará denuncias penales contra quienes resulten responsables de la emisión de documentos que considera irregulares.