Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

Una familia de cinco integrantes que viajaba desde Pichanaqui hacia Huánuco para participar en las elecciones presidenciales permanece desaparecida luego de que se perdiera contacto con ella en la carretera Central, en el tramo entre Jauja y La Oroya. Hasta el momento, solo uno de sus integrantes ha sido hallado sin vida, mientras que los otros cuatro continúan desaparecidos.

Se trata de Fernando Mondalgo Cárdenas (57), cuyo cuerpo fue encontrado horas después de su desaparición en un islote del distrito de Parco, en la provincia de Jauja. La denuncia fue recibida por la Policía Nacional del Perú el sábado 11 de abril, lo que activó las labores de búsqueda en la zona.

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Hipótesis apunta a posible caída al río Mantaro

De acuerdo con las primeras hipótesis policiales, el vehículo en el que se trasladaba la familia habría caído al río Mantaro en una zona de difícil acceso; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada, ya que no se ha logrado ubicar la unidad ni a los demás ocupantes.

Los desaparecidos han sido identificados como Rosa Aliaga Leonardo (57), pareja del fallecido; Jerry Santa María Aliaga (32), su hijo; y dos menores de edad, de 8 y 6 años. Equipos de rescate intensifican las labores de búsqueda en la ribera del río, en medio de condiciones geográficas adversas que complican las operaciones.

Familiares piden investigación

Los familiares solicitaron apoyo a transportistas y ciudadanos de la ruta Pichanaqui–Tarma–Huánuco para obtener información que permita esclarecer el caso, que se encuentra bajo la supervisión de la fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía de Huánuco.

Por su parte, Ayde Mondalgo, hermana del fallecido, llegó desde Lima y expresó su preocupación por las circunstancias de la desaparición. “No aparece ni el carro, quisiera que se esclarezca esta situación”, declaró a medios locales. Asimismo, indicó que la última señal de GPS del vehículo lo ubicó en una zona descampada que no coincide con la ruta habitual hacia Huánuco. “Nada cuadra”, sostuvo al exigir una investigación exhaustiva.

