Un gran poeta peruano subvalorado: Juan Ojeda

Hace unos días estuve pensando en algunos poetas peruanos que no deberían caer en el olvido. Pensé en dos. En realidad, si agudizamos el ejercicio de memoria, el número podría llegar a más de una decena, lo que da una idea de la fortaleza de la tradición poética peruana.

El primero de esos poetas es José Alvarado Sánchez (1913-2004), aunque se le conoce más por el pseudónimo de Vicente Azar. Vicente Azar estuvo vinculado a las vanguardias y al surrealismo, y fue diplomático de carrera. Ha habido esfuerzos por rescatar su figura. Al respecto, pienso en el homenaje que la Casa de la Literatura y la Cancillería le hicieron en el 2013 por los 100 años de su nacimiento. En aquella ocasión participaron los escritores Manuel Velásquez y Alejandro Neyra.

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La obra de Vicente Azar merece ser rescatada. Este es un buen momento para hacerlo. Ahora tenemos editores con un sentido claro de nuestra tradición poética, que es generosa en nombres. El único libro que leí de este autor fue Arte de olvidar (1942), una belleza poética que está disponible en la Biblioteca Nacional del Perú, donde lo leí y lo he releído en no pocas ocasiones. Arte de olvidar es un gran poemario, injustamente olvidado.

Poeta subvalorado

Sobre Juan Ojeda (1944-1974) corre mucha leyenda. Por la seña cronológica, se deduce que murió joven. A los 30 años. Está calificado como el poeta más representativo de Chimbote. Pero hay más por decir de él. Estudió en San Marcos. Tenía 22 años y todo el fuego de la poesía en la sangre. Fue parte de una revista, que también habría que reeditar —y es posible, puesto que tuvo pocos números—, llamada Piélago. Tras un periplo de casi dos años por diferentes países de Sudamérica, regresó al Perú en 1973. Hay que consignar que era un hombre muy activo de la bohemia literaria de Lima.

"Arte de Navegar" en revista Fastos. Imagen: Difusión.

Referirse a la poesía de Juan Ojeda suscita dos impresiones: gratitud y decepción. Gratitud por la intensidad de su poesía, cargada de imágenes y reflexiones filosóficas sobre la existencia. En vida publicó cuatro poemarios: Ardiente sombra (1963), Elogio de los navegantes (1966/primera mención en el concurso El poeta joven del Perú de 1965), Recital (1970) y Eleusis (1972). Nunca los he visto, pero sí los he leído gracias a El arte de navegar (1962-1974), publicación de 1986 que reúne su poesía completa, a cargo de Río Santa Editores y de Danilo Sánchez Lihón. Y decepción, porque, si bien la crítica lo reconoce como un buen poeta, esta valoración resulta mezquina.

De El arte de navegar hemos tenido varias ediciones. La última que recuerdo es de Cronopia Editores, del 2000. Hace poco me compré, además, la edición 66 de la revista Fastos, dirigida por el poeta Julio Aponte. La publicación es del 2024 y este 2026 se cumplen 40 años de El arte de navegar.

Como indicamos líneas atrás, Ojeda fue un hombre entregado a la bohemia. La leyenda acompaña a su figura. Pero esta publicación de Fastos nos ayuda a verlo más en la dimensión que nos importa: la de su poesía. Es parte de la generación del 60, etapa dorada de nuestra tradición.

En la madrugada del 11 de noviembre de 1974, Juan Ojeda murió atropellado en la cuadra 23 de la avenida Arequipa. Las versiones van por dos lados: murió por torear autos o se lanzó a las ruedas de uno de ellos.

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Datos:

Disponibilidad. El pdf de El arte de navegar, de Juan Ojeda, está disponible en internet. Quienes quieran la versión en físico, escriban a las cuentas en redes sociales de la revista Fastos o a la cuenta del portal Río Hablador. O escriban al 970 021 019.