HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
Sociedad

Festival Aéreo BALP reunió a miles de familias con aeronaves acrobáticas y salto de paracaidistas en Base Las Palmas en Surco

Con homenaje al capitán José Quiñones, el festival incluyó actividades diversas, como paseos en aeronaves y una feria gastronómica, con acceso regulado por registro previo.

Festival aéreo de la FAP reunió a miles en Base Naval Las Palmas
Festival aéreo de la FAP reunió a miles en Base Naval Las Palmas | Composición LR | Difusión
Compartir

La Base Aérea Las Palmas en Santiago de Surco abrió sus puertas al público para el XVIII Festival Aéreo BALP LIMA 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) durante el sábado 25 y domingo 26 de abril. El evento inició desde las 9.00 a. m. y reunió a autoridades del sector Defensa, representantes institucionales y miles de ciudadanos.

La jornada, que reunió entre 25.000 y 30.000 personas, comenzó con la interpretación del Himno Nacional, seguida por el vuelo de 12 aviones del Aeroclub del Perú, cuyos pilotos realizaron maniobras acrobáticas. Luego, la Escuadrilla Acrobática Bicolor FAP, con cinco aeronaves Game Bird, ofreció una impresionante exhibición aérea, complementada por el salto de 50 paracaidistas que demostraron gran precisión y habilidad.

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Festival aéreo permite sobrevolar Lima gratis en un avión de la FAP este fin de semana: conoce cómo inscribirte

lr.pe

Homenaje a José Quiñones

El Comandante FAP Carlo Carrión Palacios, subdirector de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, explicó que el objetivo del evento es celebrar el nacimiento del Capitán FAP José Quiñones Gonzáles y honrar a los pilotos por su dedicación en diversas misiones.

“Estamos mostrando nuestras capacidades aéreas mediante acrobacias con la Escuadrilla Bicolor y operaciones con helicópteros que realizan maniobras de inserción, extracción, búsqueda y rescate de nuestras Fuerzas Especiales”, resaltó.

Durante ambos días, el festival también incluyó una exhibición del Viper Demo Team, el vuelo de 4 aeronaves Cessna de la Escuela de Aviación Civil. Del mismo modo, se ofreció un paseo gratuito en las naves Twin Otter y Spartan, además de una demostración de búsqueda y rescate en combate.

Cabe resaltar que los cientos de asistentes pudieron disfrutar de una exposición estática de aeronaves de combate, transporte y entrenamiento. Asimismo, hubo una feria gastronómica, donde los participantes degustaron diversos platos. El evento continuó hasta las 17.00 horas durante ambos días y no estuvo permitido el ingreso de autos, motos, bicicletas ni ningún otro vehículo.

Para asistir, fue necesario registrarse previamente en la plataforma digital oficial de la institución y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al ingresar.

Sobrevuelos gratuitos

Una de las actividades más llamativas fue la oportunidad para que los asistentes sobrevuelen la ciudad gratis en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Quienes vivieron esta experiencia realizaron un registro previo en la web oficial del Festival Aéreo BALP.

Tras ello, abordaron uno de los aviones C-27 J Spartan, el cual tiene una capacidad para 50 pasajeros y puede operar en pistas cortas y largas. Cabe precisar que no fue necesario que los participantes tuvieran relación previa con la FAP para la actividad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

LEER MÁS
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

LEER MÁS
Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enorme incendio consume la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra

Enorme incendio consume la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra

LEER MÁS
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

LEER MÁS
Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

LEER MÁS
Capturan a sospechoso prófugo vinculado al asesinato de abogada del INPE en penal de Chincha

Capturan a sospechoso prófugo vinculado al asesinato de abogada del INPE en penal de Chincha

LEER MÁS
Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025