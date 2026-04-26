Festival aéreo de la FAP reunió a miles en Base Naval Las Palmas | Composición LR | Difusión

Festival aéreo de la FAP reunió a miles en Base Naval Las Palmas | Composición LR | Difusión

La Base Aérea Las Palmas en Santiago de Surco abrió sus puertas al público para el XVIII Festival Aéreo BALP LIMA 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) durante el sábado 25 y domingo 26 de abril. El evento inició desde las 9.00 a. m. y reunió a autoridades del sector Defensa, representantes institucionales y miles de ciudadanos.

La jornada, que reunió entre 25.000 y 30.000 personas, comenzó con la interpretación del Himno Nacional, seguida por el vuelo de 12 aviones del Aeroclub del Perú, cuyos pilotos realizaron maniobras acrobáticas. Luego, la Escuadrilla Acrobática Bicolor FAP, con cinco aeronaves Game Bird, ofreció una impresionante exhibición aérea, complementada por el salto de 50 paracaidistas que demostraron gran precisión y habilidad.

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Homenaje a José Quiñones

El Comandante FAP Carlo Carrión Palacios, subdirector de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, explicó que el objetivo del evento es celebrar el nacimiento del Capitán FAP José Quiñones Gonzáles y honrar a los pilotos por su dedicación en diversas misiones.

“Estamos mostrando nuestras capacidades aéreas mediante acrobacias con la Escuadrilla Bicolor y operaciones con helicópteros que realizan maniobras de inserción, extracción, búsqueda y rescate de nuestras Fuerzas Especiales”, resaltó.

Durante ambos días, el festival también incluyó una exhibición del Viper Demo Team, el vuelo de 4 aeronaves Cessna de la Escuela de Aviación Civil. Del mismo modo, se ofreció un paseo gratuito en las naves Twin Otter y Spartan, además de una demostración de búsqueda y rescate en combate.

Cabe resaltar que los cientos de asistentes pudieron disfrutar de una exposición estática de aeronaves de combate, transporte y entrenamiento. Asimismo, hubo una feria gastronómica, donde los participantes degustaron diversos platos. El evento continuó hasta las 17.00 horas durante ambos días y no estuvo permitido el ingreso de autos, motos, bicicletas ni ningún otro vehículo.

Para asistir, fue necesario registrarse previamente en la plataforma digital oficial de la institución y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al ingresar.

Sobrevuelos gratuitos

Una de las actividades más llamativas fue la oportunidad para que los asistentes sobrevuelen la ciudad gratis en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Quienes vivieron esta experiencia realizaron un registro previo en la web oficial del Festival Aéreo BALP.

Tras ello, abordaron uno de los aviones C-27 J Spartan, el cual tiene una capacidad para 50 pasajeros y puede operar en pistas cortas y largas. Cabe precisar que no fue necesario que los participantes tuvieran relación previa con la FAP para la actividad.

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