Además del embargo vigente desde 1962, Estados Unidos mantiene desde enero restricciones petroleras contra Cuba. Foto: AFP.

Además del embargo vigente desde 1962, Estados Unidos mantiene desde enero restricciones petroleras contra Cuba. Foto: AFP.

Cuba conmemoró el Primero de Mayo con una multitudinaria movilización frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, en una jornada marcada por el llamado del Gobierno a "defender la patria" y denunciar las amenazas provenientes de Washington.

La concentración se desarrolló en la denominada Tribuna Antiimperialista, ubicada en el malecón habanero, delante de la sede diplomática estadounidense. Bajo la consigna "la patria se defiende", la administración convocó desde tempranas horas a trabajadores de empresas estatales, funcionarios y militantes del Partido Comunista de Cuba.

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En la primera fila del acto estuvieron el revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel, quien previamente había convocado a la población a movilizarse contra el bloqueo y las intimidaciones de Estados Unidos a través de X.

El Ejecutivo cubano aseguró que varios cientos de miles de personas participaron en la marcha. Durante el acto, las autoridades informaron además que en las últimas semanas se reunieron más de seis millones de firmas "por la patria y por la paz", cuya compilación simbólica fue entregada a Castro y a Díaz-Canel.

Las acciones de Estados Unidos

Además del embargo vigente desde 1962, Estados Unidos mantiene desde enero restricciones petroleras contra Cuba y, según el texto, solo ha autorizado la llegada de un petrolero ruso desde entonces.

Pese al clima de confrontación, ambos países mantienen canales de diálogo. El pasado 10 de abril se realizaron conversaciones diplomáticas de alto nivel en La Habana, en las que también participó un representante de Washington que se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Cabe indicar que la isla atraviesa una profunda crisis económica, agravada por el endurecimiento de las sanciones del primer mandato de Donald Trump, las debilidades de su economía centralizada y una fallida reforma monetaria. Desde finales de enero, la actividad financiera del país se ha visto prácticamente paralizada.

Un frente de lucha

El dirigente sindical Osnay Miguel Colina afirmó que la movilización demuestra la capacidad de resistencia del pueblo cubano ante las limitaciones y presiones externas. "Este primero de mayo confirma que resistimos y vencemos", señaló durante la concentración.

Sin embargo, sectores opositores cuestionaron las condiciones en que fueron recogidas algunas de las firmas presentadas por el Gobierno. Aun así, asistentes como Lídice Guridis, trabajadora de 42 años, destacaron la respuesta popular.

Además de La Habana, miles de cubanos se concentraron en las principales ciudades del país, según imágenes difundidas por la televisión estatal.