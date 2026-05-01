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Sociedad

De falsas ofertas a la guerra: Fiscalía investiga presunta trata de personas por caso de peruanos llevados a Rusia

Familiares denunciaron que los agraviados fueron captados con ofertas laborales engañosas para finalmente participar en acciones de combate en el extranjero.

Familiares de los militares llevados a Rusia exigen el regreso de sus parientes.
Familiares de los militares llevados a Rusia exigen el regreso de sus parientes. | Composición LR | Marco Cotrina
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Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte abrieron investigaciones preliminares tras las denuncias presentadas por familiares de ciudadanos peruanos que, presuntamente, fueron captados mediante falsas ofertas de trabajo para trabajar como agentes de seguridad y en otras labores en Rusia, con la promesa de recibir una remuneración.

Según la información proporcionada ante la autoridad policial, las presuntas víctimas habrían sido llevadas a ese país y, ya en el extranjero, obligadas a participar en acciones de combate en el marco del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

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Presunta trata de personas

A partir de estos hechos, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte ordenaron de inmediato el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito contra la dignidad humana, en las modalidades de trata de personas y trata de personas agravada.

Entre las diligencias previstas figuran la recepción de testimonios; la solicitud de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, además de otras acciones que resulten necesarias, útiles y pertinentes para aclarar lo ocurrido. Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.

De igual manera, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, integra un grupo de trabajo ad hoc conformado por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones, con el propósito de coordinar y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales frente a este problema que afecta a ciudadanos peruanos en Rusia, cuya situación sigue siendo incierta.

El Ministerio Público llamó a la población a permanecer atenta ante ofertas de empleo en el extranjero que no presenten garantías comprobables, con el fin de evitar nuevos casos de captación con fines de explotación.

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