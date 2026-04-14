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EsSalud realiza 137 cirugías de catarata en Ica para reducir lista de espera

El operativo “Verte otra vez” se ejecuta hasta el 23 de abril en el Hospital Augusto Hernández Mendoza y está dirigido a asegurados, principalmente adultos mayores.

Programa "Verte otra vez" de EsSalud lleva servicios oftalmológicos a regiones necesitadas
Programa "Verte otra vez" de EsSalud lleva servicios oftalmológicos a regiones necesitadas | EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) inició un operativo en la región Ica para reducir la lista de espera en atenciones oftalmológicas mediante la realización de 137 cirugías de catarata.

La jornada se desarrolla a través del programa “Verte otra vez” y está a cargo de Hospital Perú, el servicio médico itinerante de la institución. Las intervenciones se llevan a cabo hasta el 23 de abril en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza.

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Programa "Verte otra vez" de EsSalud lleva servicios oftalmológicos a regiones necesitadas

Cirugías ambulatorias

Según informó EsSalud, el equipo desplazado incluye especialistas y tecnología que permite realizar cirugías ambulatorias. El procedimiento consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular, lo que facilita una recuperación rápida.

La entidad precisó que este tipo de campañas busca disminuir la demanda acumulada de intervenciones quirúrgicas y acercar servicios especializados a regiones con mayor necesidad.

Principal causa de ceguera tratable

La catarata es la principal causa de ceguera tratable en el Perú, especialmente en adultos mayores. Su tratamiento oportuno permite a los pacientes recuperar la visión y retomar sus actividades diarias con mayor independencia.

Desde noviembre de 2024, el programa “Verte otra vez” ha realizado más de 2.200 cirugías en regiones como Loreto, Cajamarca, Ucayali y La Libertad.

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