HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
EN VIVO

¡Roberto Sánchez deja atrás a López Aliaga y va por segunda vuelta con Keiko Fujimori! | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Dirección Regional de Agricultura de Ucayali pretende reconocer a invasores de terreno

El Poder Judicial desestimó todas las acciones de los usurpadores que pretendían reconocimiento legal, e incluso ha dispuesto el desalojo de las 9,7 hectáreas, pero esto han conseguido que autoridades regionales acojan un recurso que carece de fundamento.

Centro Poblado San José de Yarinacocha: los invasores recurren a leguleyadas para no retirase del predio que invadieron hace 15 años. Foto: La República
Centro Poblado San José de Yarinacocha: los invasores recurren a leguleyadas para no retirase del predio que invadieron hace 15 años. Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

Las autoridades de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DSRAU) acogieron un recurso de los dirigentes de un grupo de invasores de un terreno de Yarinacocha, justo cuando se encuentra pendiente de ejecución una orden judicial de desalojo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Diferentes instancias del Poder Judicial rechazaron las pretensiones de los usurpadores del predio de 9,7 hectáreas, quienes alegaban falsamente que habitan en el sitio desde antes de que fuera adquirido por su actual propietario.

TE RECOMENDAMOS

¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, ahora se han dirigido a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali para intentar sorprender a los funcionarios.

Los representantes de los invasores solicitaron a la mencionada dependencia la reversión del terreno al Estado, a sabiendas de que el predio pertenece al empresario Ramón Miranda Eyzaguirre por mandato judicial y así consta en los Registros Públicos.

Bastaba revisar los archivos para comprobar que la pretensión de los dirigentes carecía de sustento legal, pero algunos funcionarios acogieron la solicitud y durante más de un año estudiaron el caso, hasta que finalmente el director regional de Agricultura resolvió no continuar con el trámite de reversión.

larepublica.pe

Complicidades y leguleyadas

Debe indicarse que los representantes legales de los usurpadores presentaron el pedido de reversión del terreno como una forma de evadir el mandato judicial de desalojo, ya que ha quedado plenamente comprobado que, cuando fue tomado por la fuerza, tenía propietario privado.

Sorprendentemente, luego de que el director regional de Agricultura finalizó el trámite de reversión, la Oficina de Asesoría Jurídica acogió un recurso de reconsideración basándose en falsedades y cuyo único propósito es desconocer la propiedad del predio de Ramón Miranda Eyzaguirre.

Desde que los desconocidos irrumpieron en el terreno de Ramón Miranda han transcurrido 15 años y hasta ahora él sigue enfrentando, en el ámbito legal, a autoridades que, desconociendo las normas vigentes e incluso cometiendo delitos, han pretendido reconocer como dueños a los usurpadores.

El auténtico propietario ha ganado en todas las instancias.

Un nuevo pretexto

Por ejemplo, los representantes legales de los invasores presentaron ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Pucallpa) una solicitud de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio.

La ley señala que para que proceda dicho requerimiento, los solicitantes deben probar que viven en el predio desde hace 10 años de manera pública, pacífica y continua.

No cumplían ninguno de estos requisitos, empezando por la forma violenta en la que fue tomada la propiedad. Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo dieron trámite al pedido fraudulento de los usurpadores.

Para validar que habitaban en el terreno desde hacía más de 10 años, los invasores presentaron una constancia falsa expedida por el exalcalde del centro poblado San José de Yarinacocha, Egar Marín Zamora.

Marín fue denunciado penalmente y se le inició un proceso, pero se acogió a la sentencia anticipada y reconoció que fabricó la constancia falsa a favor de los usurpadores.

El 21 de noviembre de 2025, el juzgado dispuso el desalojo del terreno, quedando pendiente la fecha de ejecución del mandato. Pero fue entonces cuando los invasores iniciaron otro trámite fraudulento ante la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, que ya fue desestimado. Increíblemente, el DSRAU aceptó revisar una reconsideración interpuesta por los invasores.

Notas relacionadas
CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

LEER MÁS
Dominick, el presunto sicario juvenil liberado por una controvertida resolución del Poder Judicial

Dominick, el presunto sicario juvenil liberado por una controvertida resolución del Poder Judicial

LEER MÁS
Minosska Pinto: dictan siete meses de prisión preventiva contra implicados en asesinato de pediatra en Piura

Minosska Pinto: dictan siete meses de prisión preventiva contra implicados en asesinato de pediatra en Piura

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un capitán y siete soldados fueron detenidos por muerte de 5 jóvenes

Un capitán y siete soldados fueron detenidos por muerte de 5 jóvenes

LEER MÁS
ONPE al 96%: Sánchez se distancia de López Aliaga por más de 22.000 votos y quedan 3.600 actas por enviar a los JEE

ONPE al 96%: Sánchez se distancia de López Aliaga por más de 22.000 votos y quedan 3.600 actas por enviar a los JEE

LEER MÁS
La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 96,054%

Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 96,054%

LEER MÁS
Gálaga no le paga a transportistas que subcontrató ante la falta de camiones

Gálaga no le paga a transportistas que subcontrató ante la falta de camiones

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025