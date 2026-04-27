Dirección Regional de Agricultura de Ucayali pretende reconocer a invasores de terreno

Centro Poblado San José de Yarinacocha: los invasores recurren a leguleyadas para no retirase del predio que invadieron hace 15 años. Foto: La República

Centro Poblado San José de Yarinacocha: los invasores recurren a leguleyadas para no retirase del predio que invadieron hace 15 años. Foto: La República

Las autoridades de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DSRAU) acogieron un recurso de los dirigentes de un grupo de invasores de un terreno de Yarinacocha, justo cuando se encuentra pendiente de ejecución una orden judicial de desalojo.

Diferentes instancias del Poder Judicial rechazaron las pretensiones de los usurpadores del predio de 9,7 hectáreas, quienes alegaban falsamente que habitan en el sitio desde antes de que fuera adquirido por su actual propietario.

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Sin embargo, ahora se han dirigido a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali para intentar sorprender a los funcionarios.

Los representantes de los invasores solicitaron a la mencionada dependencia la reversión del terreno al Estado, a sabiendas de que el predio pertenece al empresario Ramón Miranda Eyzaguirre por mandato judicial y así consta en los Registros Públicos.

Bastaba revisar los archivos para comprobar que la pretensión de los dirigentes carecía de sustento legal, pero algunos funcionarios acogieron la solicitud y durante más de un año estudiaron el caso, hasta que finalmente el director regional de Agricultura resolvió no continuar con el trámite de reversión.

Complicidades y leguleyadas

Debe indicarse que los representantes legales de los usurpadores presentaron el pedido de reversión del terreno como una forma de evadir el mandato judicial de desalojo, ya que ha quedado plenamente comprobado que, cuando fue tomado por la fuerza, tenía propietario privado.

Sorprendentemente, luego de que el director regional de Agricultura finalizó el trámite de reversión, la Oficina de Asesoría Jurídica acogió un recurso de reconsideración basándose en falsedades y cuyo único propósito es desconocer la propiedad del predio de Ramón Miranda Eyzaguirre.

Desde que los desconocidos irrumpieron en el terreno de Ramón Miranda han transcurrido 15 años y hasta ahora él sigue enfrentando, en el ámbito legal, a autoridades que, desconociendo las normas vigentes e incluso cometiendo delitos, han pretendido reconocer como dueños a los usurpadores.

El auténtico propietario ha ganado en todas las instancias.

Un nuevo pretexto

Por ejemplo, los representantes legales de los invasores presentaron ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Pucallpa) una solicitud de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio.

La ley señala que para que proceda dicho requerimiento, los solicitantes deben probar que viven en el predio desde hace 10 años de manera pública, pacífica y continua.

No cumplían ninguno de estos requisitos, empezando por la forma violenta en la que fue tomada la propiedad. Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo dieron trámite al pedido fraudulento de los usurpadores.

Para validar que habitaban en el terreno desde hacía más de 10 años, los invasores presentaron una constancia falsa expedida por el exalcalde del centro poblado San José de Yarinacocha, Egar Marín Zamora.

Marín fue denunciado penalmente y se le inició un proceso, pero se acogió a la sentencia anticipada y reconoció que fabricó la constancia falsa a favor de los usurpadores.

El 21 de noviembre de 2025, el juzgado dispuso el desalojo del terreno, quedando pendiente la fecha de ejecución del mandato. Pero fue entonces cuando los invasores iniciaron otro trámite fraudulento ante la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, que ya fue desestimado. Increíblemente, el DSRAU aceptó revisar una reconsideración interpuesta por los invasores.