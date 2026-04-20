HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ataque múltiple a Piero Corvetto y ¿marcha contra el "fraude"? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Delincuentes emboscan y disparan contra alcalde de Curimaná en Ucayali: camioneta quedó perforada

El burgomaestre fue atacado cuando regresaba de su chacra. Presenta heridas de bala y permanece en una clínica de Pucallpa.

Un ataque armado contra el alcalde de Curimaná, Cleber Montes Izquierdo, ha provocado alarma en Ucayali. Sujetos desconocidos dispararon a su camioneta, dejando múltiples impactos.
Un ataque armado contra el alcalde de Curimaná, Cleber Montes Izquierdo, ha provocado alarma en Ucayali. Sujetos desconocidos dispararon a su camioneta, dejando múltiples impactos. | composición LR

Un violento ataque armado contra el alcalde del distrito de Curimaná, Cleber Montes Izquierdo, ha generado alarma en la región Ucayali. La autoridad edil fue interceptada por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra la camioneta en la que se desplazaba.

El atentado ocurrió cuando el burgomaestre regresaba de su chacra, en las inmediaciones del caserío Bello Horizonte. Según reportes preliminares, los atacantes dispararon a quemarropa con armas de largo alcance, dejando múltiples impactos de bala en el vehículo.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

lr.pe

Alcalde fue alcanzado por las balas

Montes Izquierdo fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego evacuado a la ciudad de Pucallpa, donde permanece en una clínica privada.

De acuerdo con información médica, presenta al menos dos heridas de bala —una en la mano y otra en el glúteo— y se encuentra estable, aunque bajo observación.

larepublica.pe

PUEDES VER: Sacan de circulación a 'La bestia de Surco': vehículo acumulaba S/1.2 millones en papeletas, no tenía SOAT y conductor manejaba sin brevete

lr.pe

Atentado a Cleber Montes

El ataque ha generado conmoción entre los pobladores, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de la violencia en la zona. En tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron operativos para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado. Sin embargo, según Canal N, el alcalde no habría puesto la denuncia y evitó declarar a la prensa.

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre el móvil del ataque. Sin embargo, el caso se encuentra en investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Autoridades y ciudadanía demandan un pronunciamiento urgente que permita determinar responsabilidades y evitar nuevos hechos de violencia en la región.

larepublica.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dictan prisión preventiva contra investigados por el asesinato de defensores indígenas en Ucayali

Dictan prisión preventiva contra investigados por el asesinato de defensores indígenas en Ucayali

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ucayali, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ucayali, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Detienen a suboficial de la Policía acusado de robar celulares en Ucayali: mostraba su placa para delinquir

Detienen a suboficial de la Policía acusado de robar celulares en Ucayali: mostraba su placa para delinquir

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

LEER MÁS
Resultados de admisión UNPRG 2026-I: link para conocer lista de ingresantes y puntajes del examen

Resultados de admisión UNPRG 2026-I: link para conocer lista de ingresantes y puntajes del examen

LEER MÁS
Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Robo de oro en la Costa Verde: red que sustrajo US$8 millones también captaba menores para sicariato

Robo de oro en la Costa Verde: red que sustrajo US$8 millones también captaba menores para sicariato

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delincuentes emboscan y disparan contra alcalde de Curimaná en Ucayali: camioneta quedó perforada

Juan Pacheco, escultor inclasificable y persistente heterodoxo, por Czar Gutiérrez

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Sociedad

Robo de oro en la Costa Verde: red que sustrajo US$8 millones también captaba menores para sicariato

Resultados de admisión UNPRG 2026-I: link para conocer lista de ingresantes y puntajes del examen

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025