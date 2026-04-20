Delincuentes emboscan y disparan contra alcalde de Curimaná en Ucayali: camioneta quedó perforada
El burgomaestre fue atacado cuando regresaba de su chacra. Presenta heridas de bala y permanece en una clínica de Pucallpa.
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Un violento ataque armado contra el alcalde del distrito de Curimaná, Cleber Montes Izquierdo, ha generado alarma en la región Ucayali. La autoridad edil fue interceptada por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra la camioneta en la que se desplazaba.
El atentado ocurrió cuando el burgomaestre regresaba de su chacra, en las inmediaciones del caserío Bello Horizonte. Según reportes preliminares, los atacantes dispararon a quemarropa con armas de largo alcance, dejando múltiples impactos de bala en el vehículo.
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Alcalde fue alcanzado por las balas
Montes Izquierdo fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego evacuado a la ciudad de Pucallpa, donde permanece en una clínica privada.
De acuerdo con información médica, presenta al menos dos heridas de bala —una en la mano y otra en el glúteo— y se encuentra estable, aunque bajo observación.
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Atentado a Cleber Montes
El ataque ha generado conmoción entre los pobladores, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de la violencia en la zona. En tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron operativos para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado. Sin embargo, según Canal N, el alcalde no habría puesto la denuncia y evitó declarar a la prensa.
Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre el móvil del ataque. Sin embargo, el caso se encuentra en investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Autoridades y ciudadanía demandan un pronunciamiento urgente que permita determinar responsabilidades y evitar nuevos hechos de violencia en la región.
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