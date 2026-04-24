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INSB San Borja: Las niñas son las principales víctimas de violencia infantil

En el 2025 del módulo MAMIS atendió a 274 menores que fueron víctimas de maltrato físico y emocional, de las cuales 67% fueron niñas. En lo que va del año se atendieron 68 casos de las cuales el 69% son niñas. Psiquiatra Carlos Bromley señala que el maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. 

Alarma por aumento de violencia infantil en el país.
Alarma por aumento de violencia infantil en el país.

Quienes experimentan violencia en etapas tempranas de la vida pueden ver afectado su desarrollo cognitivo y emocional, sus capacidades de aprendizaje, su salud física y mental. El triste fenómeno está muy extendido y es poco denunciado precisamente por la incapacidad de hacerlo de sus víctimas.

De acuerdo con las cifras del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), durante el primer trimestre del 2026 se atendieron 68 casos de menores víctimas de maltrato infantil, de los cuales el 69% corresponde a niñas y el 31% a niños.

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Asimismo, en el año 2025, el módulo MAMIS brindó atención a 274 menores, de los cuales el 67% fueron niñas y el 33% niños. Del total de casos, 30 denunciaron ser víctimas de abuso sexual, siendo en su mayoría perpetrados por personas del entorno cercano o familiar. Le siguen los casos de maltrato físico y psicológico.

Por cada denuncia presentada hay en el mundo 75 que jamás trascenderán, un notable y triste subregistro, según reportan investigadoras del MAMIS.

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El médico psiquiatra Carlos Bromley señala que el maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. Su impacto depende de la gravedad de la agresión, su frecuencia, el vínculo con quien la ejerce y el apoyo que puedan recibir.

Puede afectar su salud física y emocional, interfiriendo en su desarrollo y debilitando su autoestima. En sus manifestaciones más extremas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, crecer en entornos violentos puede llevar a su normalización y a la reproducción del maltrato, la negligencia y la humillación en interacciones y relaciones con los demás”, señala el especialista.   

Si bien es posible revertir estas consecuencias con un acompañamiento adecuado, el verdadero enfoque debe estar en la prevención, evitando que ocurra en primer lugar.

Asimismo, Bromley dice que es fundamental apoyar a las familias en la crianza, ya que allí aparecen manifiestas las prácticas violentas como formas aprendidas por personas adultas hacia niñas y niños.

En este sentido, la situación actual de las políticas públicas de infancias y adolescencias en nuestro país sufre un lamentable deterioro que limita los esfuerzos de previsibilidad.  

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemora cada 25 de abril, el INSNSB alertó que las niñas, entre 10 y 15 años, continúan siendo las principales víctimas de maltrato físico, psicológico y abuso sexual.

Uno de los sucesos más impactantes atendidos por el INSN San Borja en febrero de este año, es el de una bebé de iniciales S.R.F.M., procedente de Nuevo Chimbote (Ancash), quien fue referida a Lima con apenas un mes de vida y en estado crítico.

La menor presentaba múltiples fracturas en brazos, fémur, pierna y costillas, además de traumatismo encefalocraneano, hematomas y microhemorragias oculares, deshidratación y anemia.

Gracias a la atención integral y multidisciplinaria a manos de los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía y del equipo MAMIS, la menor logró estabilizarse, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la violencia infantil.

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El INSN San Borja, como centro de referencia nacional, identifica y atiende estos casos de maltrato infantil que se detectan en consulta externa, hospitalización y emergencia, así como aquellos derivados de los juzgados, las fiscalías y el Centro de Emergencia Mujer CEM.

Desde el año 2015, el Instituto cuenta con el módulo MAMIS, integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, trabajadores sociales y abogados, quienes brindan atención especializada a niños y adolescentes víctimas de violencia, abordando su recuperación física y emocional.

 Recomendaciones:

-Fomentar una comunicación abierta y constante con los hijos.

-Conocer a las personas que forman parte de su entorno.

-Mostrar interés por su vida diaria.

-Evitar que permanezcan solos por largos periodos o con adultos desconocidos.

-Hablar abiertamente sobre el abuso sexual.

-Acompañarlos y supervisar los lugares que frecuentan.

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