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Economía

Midis: cancelación de convocatorias CAS pone en riesgo alimentación de miles de estudiantes, alerta el CIP

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advierte que esta decisión vulnera principios de la gestión pública y la seguridad alimentaria, impactando a miles de escolares.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que la suspensión de las convocatorias CAS del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Midis compromete su continuidad operativa.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que la suspensión de las convocatorias CAS del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Midis compromete su continuidad operativa. | Composición LR/Andina

La cancelación de las convocatorias CAS del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha generado preocupación en el ámbito técnico. Estos procesos públicos de selección permiten la contratación de profesionales bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), quienes cumplen un rol clave en asegurar la calidad del servicio alimentario escolar.

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Tras la suspensión de estas convocatorias, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que la medida podría comprometer la continuidad operativa del programa. Asimismo, alertó que esta situación pone en riesgo la calidad, la oportunidad y la cobertura de la alimentación que reciben miles de escolares en el país.

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En un pronunciamiento, el gremio señaló que la suspensión de estos procesos —que ya se encontraban en etapas avanzadas— vulnera principios fundamentales de la gestión pública. En ese sentido, indicó que las decisiones adoptadas “afectan los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y predictibilidad”, generando incertidumbre entre los profesionales que participaban en las convocatorias.

Desde un enfoque técnico, el CIP remarcó que los cargos convocados dentro del programa requieren competencias multidisciplinarias en gestión, logística, supervisión, procesos y control de calidad. Por ello, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Jaime Ruiz Béjar, advirtió que “la ausencia de profesionales idóneos en estos puestos no es un tema menor”, ya que puede comprometer la seguridad alimentaria, la vigilancia sanitaria y el uso eficiente de los recursos públicos, impactando directamente en la población escolar beneficiaria.

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A través de un video publicado en redes sociales, el presidente de la Defensa del Profesional del CIP, Carlos Burgos Montenegro, cuestionó la medida y señaló: “Extrañamente han traído abajo un proceso ya muy avanzado, donde prima la meritocracia. No es posible que estas convocatorias — CAS N.° 08, 10 y 11-2026 del Programa de Alimentación Escolar — hayan generado falsas expectativas”.

En esa línea, exhortó a las autoridades a articular con el gremio profesional: “Es momento de que las autoridades consulten al Colegio de Ingenieros y convoquen a especialistas para conformar un comité de apoyo consultivo”.

Asimismo, cuestionó la interrupción de procesos sin una justificación técnica clara. “Restringir o interrumpir procesos sin sustento técnico debilita la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales y oportunos, especialmente en programas sensibles como el de alimentación escolar”, sostuvo.

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El CIP también alertó que limitar la participación de determinadas especialidades sin sustento técnico vulnera el principio de igualdad de oportunidades, al restringir la libre concurrencia de profesionales de distintas ramas de la ingeniería, como agroindustriales, de industrias alimentarias, químicos y pesqueros, entre otros.

Burgos advirtió además que la cancelación sin una motivación técnica objetiva “puede evidenciar riesgos de injerencia indebida o direccionamiento”, lo cual resulta incompatible con los principios de la gestión pública. Asimismo, enfatizó que “la ausencia de un profesional idóneo en estos puestos pone en riesgo la seguridad alimentaria, la vigilancia sanitaria y el uso eficiente de los recursos del Estado”.

Finalmente, anunció que el Colegio de Ingenieros propondrá al Poder Ejecutivo la implementación de una Directiva Única de Evaluación de Procesos de Selección, con el objetivo de garantizar procesos más transparentes, técnicos y meritocráticos. “El país nos necesita”, concluyó.

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