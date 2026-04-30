Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a punto de concluir con la gran final que enfrentará a Alianza Lima y San Martín. A pesar de esto, los equipos ya están activos en el mercado de transferencias en busca de reforzarse para la próxima temporada. ¿Quién logrará armar el mejor equipo para competir por el título?

Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Renovaciones

Katheryn Ryan

Kiara Montes

Rumores:

Simone Scherer (posible llegada)

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Renovación

Eugenia Nosach (en negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmada)

Bajas

Astrid Ruiz

Nuevo refuerzo

Natalia Monteiro

Mariane Casas

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

Entrenador Marco Blanco (posible contratación)

Fernanda Tomé (posible salida)

Adeola Owokoniran (posible salida)

Simone Scherer (posible salida)

Catherine Flood (posible fichaje)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

María Paula Rodríguez (posible salida)

Angélica Malinverno (posible salida)

Fátima Villafuerte (posible salida)

Laura Grajales (posible contratación)

Coraima Gómez (posible salida)

Mara Leao (posible salida)

Mirian Patiño (posible salida)

Renovaciones

Francisco Hervás (Director Técnico)

Salidas

Maluh Oliveira

Coraima Gómez

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

Cristina Cuba (posible llegada)

Doris Gonzáles (posible salida)

Facundo Morando (posible transferencia a Fluminense)

Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Llegadas: