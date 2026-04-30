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Deportes

Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas

Con la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley cerca de su fin, los clubes ya trabajan para reforzar sus equipos en función al próximo campeonato.

Fichajes y movimientos en la Liga Peruana de Vóley.
Fichajes y movimientos en la Liga Peruana de Vóley. | composición LR
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La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a punto de concluir con la gran final que enfrentará a Alianza Lima y San Martín. A pesar de esto, los equipos ya están activos en el mercado de transferencias en busca de reforzarse para la próxima temporada. ¿Quién logrará armar el mejor equipo para competir por el título?

PUEDES VER: Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios y cómo comprar boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

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Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas

  • Petra Schwartzman
  • Darlevis Mosquera
  • Katherine Ramírez
  • Shanaiya Aymé
  • Bárbara Frangella

Renovaciones

Rumores:

  • Simone Scherer (posible llegada)

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Renovación

  • Eugenia Nosach (en negociación)
  • Julieta Holzmaisters (confirmada)

Bajas

  • Astrid Ruiz

Nuevo refuerzo

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • Entrenador Marco Blanco (posible contratación)
  • Fernanda Tomé (posible salida)
  • Adeola Owokoniran (posible salida)
  • Simone Scherer (posible salida)
  • Catherine Flood (posible fichaje)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • María Paula Rodríguez (posible salida)
  • Angélica Malinverno (posible salida)
  • Fátima Villafuerte (posible salida)
  • Laura Grajales (posible contratación)
  • Coraima Gómez (posible salida)
  • Mara Leao (posible salida)
  • Mirian Patiño (posible salida)

Renovaciones

  • Francisco Hervás (Director Técnico)

Salidas

  • Maluh Oliveira
  • Coraima Gómez

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • Cristina Cuba (posible llegada)
  • Doris Gonzáles (posible salida)
  • Facundo Morando (posible transferencia a Fluminense)

Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

Llegadas:

  • Martín Rodríguez (Director Técnico)
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