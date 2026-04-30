Fichajes en la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y rumores en Alianza, Universitario, San Martín y Regatas
Con la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley cerca de su fin, los clubes ya trabajan para reforzar sus equipos en función al próximo campeonato.
- ¡Victoria crema! Universitario venció 4-2 a Nacional en el Monumental y sumó su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026
- Cienciano indomable en Cusco: venció 1-0 a Atlético Mineiro y es líder del grupo B de la Copa Sudamericana
La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a punto de concluir con la gran final que enfrentará a Alianza Lima y San Martín. A pesar de esto, los equipos ya están activos en el mercado de transferencias en busca de reforzarse para la próxima temporada. ¿Quién logrará armar el mejor equipo para competir por el título?
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Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones
Bajas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
Rumores:
- Simone Scherer (posible llegada)
Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones
Renovación
- Eugenia Nosach (en negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmada)
Bajas
- Astrid Ruiz
Nuevo refuerzo
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
San Martín: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- Entrenador Marco Blanco (posible contratación)
- Fernanda Tomé (posible salida)
- Adeola Owokoniran (posible salida)
- Simone Scherer (posible salida)
- Catherine Flood (posible fichaje)
Universitario: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (posible salida)
- Angélica Malinverno (posible salida)
- Fátima Villafuerte (posible salida)
- Laura Grajales (posible contratación)
- Coraima Gómez (posible salida)
- Mara Leao (posible salida)
- Mirian Patiño (posible salida)
Renovaciones
- Francisco Hervás (Director Técnico)
Salidas
- Maluh Oliveira
- Coraima Gómez
Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- Cristina Cuba (posible llegada)
- Doris Gonzáles (posible salida)
- Facundo Morando (posible transferencia a Fluminense)
Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones
Bajas
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
Llegadas:
- Martín Rodríguez (Director Técnico)