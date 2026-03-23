La medida del Gobierno se da luego de los reclamos de transportistas por la grave situación de la vía | Composición LR | Adrián Sarria/Difusión

La medida del Gobierno se da luego de los reclamos de transportistas por la grave situación de la vía | Composición LR | Adrián Sarria/Difusión

El Gobierno ha declarado en emergencia el servicio del transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28 (vía Los Libertadores), específicamente en el tramo que comprende la zona de San Clemente, en Pisco, y la región de Ayacucho, luego de que transportistas anunciaran el bloqueo total de la carretera que empezó desde la medianoche del lunes 23 de marzo.

Dicha medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 155-2026-MTC/01.02, la cual fue publicada por el Diario Oficial El Peruano, luego de una jornada de protestas. La normativa tiene como finalidad ejecutar intervenciones que garanticen la transitabilidad y que la prestación del servicio de transporte terrestre se lleve a cabo en condiciones adecuadas.

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Medidas durante la declaratoria de emergencia

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la declaratoria responde a las exigencias de los conductores y pobladores locales por el deteriorado estado de la vía. Por ello, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptarán acciones e intervenciones para preservar y superar las restricciones en el tramo de la Red Vial Nacional.

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Se encontraron áreas en condiciones graves que presentan diferencias en el asentamiento, inestabilidad del suelo, erosión por agua, pérdida de soporte, hundimientos en la carretera y colapso parcial del camino, además de una falla geológica activa.

A través de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, se han emitido 77 permisos a empresas. Esto permite que 205 vehículos circulen en la vía Los Libertadores, transportando alrededor de 146.511 usuarios. Estos se verían afectados por la interrupción del tránsito por el estado de las carreteras.

Conductores inician paro con bloqueos

En la región Ayacucho se inició el paro regional indefinido y liderado por transportistas a causa del pésimo estado de la vía, la cual es una ruta clave hacia Huancavelica y Lima, donde se han reportado diversos accidentes de tránsito con víctimas mortales. La ciudadanía bloqueó las carreteras a fin de exigir una intervención urgente por parte del Gobierno Central.

Edwin Canales, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, anunció que camioneros de esta categoría de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho se sumaron a la medida. Asimismo, realizaron un apagado de motores como acto simbólico.

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