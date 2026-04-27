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Sociedad

El moderno zoológico en Perú de S/12 millones que terminó bajo la lupa por pagos irregulares

El zoológico, iniciado en junio de 2025, tiene un avance del 78% y enfrenta retrasos. La Contraloría recomendó a la comuna adoptar medidas para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

El informe detectó que se aprobaron y pagaron valorizaciones por trabajos no ejecutados.
El informe detectó que se aprobaron y pagaron valorizaciones por trabajos no ejecutados. | Foto: Andina/Composición LR
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La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Provincial de Ica sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra del zoológico municipal ubicado en Cachiche. El proyecto, cuyo costo inicial supera los S/12 millones, presenta valorizaciones aprobadas y pagadas por trabajos que no habrían sido ejecutados, según el informe de control concurrente difundido el 27 de abril del 2026.

La advertencia se basa en la revisión de documentos correspondientes a periodos entre noviembre del 2025 y febrero del 2026, en los que se detectó que la comuna otorgó conformidad a reportes del contratista pese a inconsistencias en el avance real de la obra. Esta situación podría implicar un uso inadecuado de recursos públicos destinados a la construcción del recinto.

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Contraloría detecta pagos por trabajos no ejecutados en obra municipal

De acuerdo con el informe, varias partidas fueron registradas como concluidas al 100%, aunque en campo aún se encontraban en ejecución o ni siquiera habían comenzado. Entre estas se incluyen la construcción de sardineles en áreas destinadas a especies como zorros y puma andino, así como veredas en zonas asignadas a aves rapaces.

También se identificaron observaciones en la instalación de equipos eléctricos, estructuras de bambú y acabados de pintura, además del revestimiento de espacios destinados a animales. Estas inconsistencias fueron validadas por la entidad edil, lo que permitió el desembolso de recursos sin que los trabajos estuvieran completamente ejecutados.

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Obra presenta retrasos y deficiencias en supervisión técnica

El proyecto del zoológico municipal inició en junio del 2025 y, tras una ampliación de plazo, debía concluir el 5 de abril del 2026. Sin embargo, hasta febrero del 2026 el avance físico alcanzaba poco más del 78%, lo que evidencia un retraso respecto al cronograma previsto.

Asimismo, la Contraloría advirtió incumplimientos en las condiciones contractuales del servicio de supervisión, como la ausencia de personal clave y la falta de una oficina técnica en la obra. Frente a estos hallazgos, el informe fue remitido a la Municipalidad Provincial de Ica para que adopte medidas correctivas y preventivas que permitan garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

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