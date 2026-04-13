Hombre llegó en camilla a votar en Ica: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

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Hombre llegó en camilla a votar en Pisco: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

César Mansilla insistió en que, a pesar de su lesión, la Oficina Nacional de Procesos Electorales le indicó que debía cumplir con el sufragio obligatorio para evitar el cobro.

Un ciudadano en Pisco fue llevado en camilla a votar tras sufrir un accidente de tránsito y tener su operación programada. La ONPE denegó su solicitud de exoneración por su estado de salud.
Un ciudadano en Pisco fue llevado en camilla a votar tras sufrir un accidente de tránsito y tener su operación programada. La ONPE denegó su solicitud de exoneración por su estado de salud. | Difusión

En Pisco, un ciudadano con una fractura en la pierna fue trasladado en camilla hasta su local de votación para cumplir con el sufragio obligatorio y evitar una multa, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazara su solicitud de exoneración en los comicios llevados a cabo este domingo 12 de abril.

Se trata de César Mansilla, quien sufrió un accidente de tránsito y tenía programada una intervención quirúrgica. Pese a informar sobre su estado de salud y la urgencia de la operación, aseguró que la entidad electoral le indicó que debía acudir a votar en las Elecciones 2026 sin ofrecerle una alternativa.

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¿Qué le dijo la ONPE al ciudadano?

“Le dije que me iba a operar, pero me respondieron que tenía que venir a votar sí o sí”, relató al medio Canal N. Ante la negativa, optó por trasladarse en camilla para evitar la sanción económica, ya que no califica para una exoneración automática por su condición socioeconómica.

Al llegar a su centro de votación, Mansilla —con la pierna inmovilizada— tuvo que esperar la instalación de la mesa preferencial para poder emitir su voto, con apoyo de personal de salud y trabajadores en el lugar.

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Exige un cambio en el voto

El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos vigentes para personas con limitaciones físicas temporales o permanentes. El ciudadano pidió que se evalúe la implementación de mecanismos como el voto domiciliario en situaciones médicas graves.

“Que cambien el método. Hay personas que están internadas o por operarse. Todo movimiento afecta mi rodilla”, expresó el hombre, visiblemente incómodo.

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