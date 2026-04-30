Es falso que sea estadísticamente imposible que un partido obtenga más votos a senador que a presidente en una misma mesa de sufragio, como afirmó RLA

El 28 de abril de 2026, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabezó una conferencia de prensa para presentar un informe con una serie de cuestionamientos al desarrollo de las Elecciones Generales 2026. Durante su intervención, el postulante al sillón presidencial sostuvo lo siguiente: "Hay 805 actas que tienen causal de nulidad, ¿por qué? Porque no existen estadisticamente, el caso de que para presidente se tengan pues cero, uno o dos votos, y para senador, en la misma acta, se tengan más, se tengan tres, cuatro o cinco, o a veces 30".

Sin embargo, la afirmación de Aliaga de que no es posible estadísticamente que un partido obtenga más votos a senador que a presidente en una misma acta electoral es falsa, tal como puede verificarse con la lógica misma del sistema electoral.

Por qué sí es posible que un partido tenga más votos a senador que a presidente

Según la ONPE, el domingo 12 de abril de 2026 se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026, que comprendieron cinco procesos electorales simultáneos: la elección de presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y parlamento andino.

De acuerdo con Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cédula de sufragio utilizada en estas cinco elecciones fue única, pero distribuida en cinco columnas distintas. Esto significa que, aunque se usó la misma cédula, cada categoría electoral —presidencial, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino— ocupó una columna separada. Clavijo precisó que los votantes no están obligados a marcar la misma agrupación política en las cinco columnas.

"Si alguien tiene su preferencia por alguna organización política y desea lo que llaman voto de arrastre o voto en la misma línea, lo puede hacer; pero, como son elecciones distintas, también puede votar en la franja presidencial por una opción, en senadores por otra, en diputados por otra, y en parlamento andino por otra", señaló la funcionaria del JNE.

Es decir, la cédula de sufragio del 12 de abril concentraba cinco elecciones distintas en una sola hoja, cada una con su propia columna, lo que permitía el voto cruzado o incluso dejar en blanco determinadas categorías. En este marco, es posible que un partido político obtenga más votos en la fórmula de senadores que en la presidencial.

Aliaga sostiene que es técnicamente imposible que un partido obtenga más votos a senador que a presidente en una misma acta. Sin embargo, es importante precisar que la contabilización de los votos de cada mesa de sufragio se realiza mediante cinco actas de escrutinio, una por cada elección: presidencial, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.

De acuerdo con Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE y politólogo, que en una mesa de sufragio un partido tenga más votos para senador que para presidente "es estadísticamente posible", ya que se trata de cinco elecciones distintas y se permite el voto cruzado.

Según explicó, dos casos que tuvieron lugar ilustran este escenario:

FREPAP, un partido que no presentó lista presidencial, por lo que sus votos aparecen en las otras categorías.

Aquellos partidos en los que los votantes terminan "abandonando" al candidato presidencial y solo marcan las listas de senadores o parlamentarias.

"No solo los electores, sino que incluso varios candidatos -como los de Avanza País- abandonaron a su candidato presidencial", señaló Tuesta.