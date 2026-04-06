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Los cuatro principales bancos de América Latina provienen de un solo país: el primero tiene un capital de US$ 33.300 millones

El informe de The Banker señala que Brasil cuenta con seis entidades en el ranking de las diez principales, superando a México, Argentina y Colombia en presencia bancaria.

Dentro del top 10, el gigante de Sudamérica mantiene una presencia importante con múltiples presencias. Foto: Composición LR
Dentro del top 10, el gigante de Sudamérica mantiene una presencia importante con múltiples presencias. Foto: Composición LR

El ranking Top 200 Latin American Banks 2025, elaborado por esta publicación, determinó que los cuatro bancos más grandes de América Latina pertenecen a Brasil. El propio informe señala que las entidades brasileñas ocupan una vez más los primeros puestos en la región. Esto está respaldado por la metodología oficial de The Banker, que clasifica estas financieras según su capital de nivel 1.

Cabe indicar que, aunque la nación gobernada por Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con la presencia de seis entidades dentro del ranking que reúne a las diez principales de la región, México, Argentina y Colombia también están presentes. Asimismo, la nación administrada por Claudia Sheinbaum tiene una mención superior a las otras por contar con dos presencias en la lista.

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Brasil y México lideran entre los bancos

Dentro del top 10, el gigante de Sudamérica mantiene una presencia importante con múltiples apariciones. Encabezado por Itaú Unibanco con 33.300 millones de dólares en capital de nivel 1, seguido por Banco do Brasil (27.300 millones) y Banco Bradesco (20.100 millones), mientras que Caixa Econômica Federal ocupa el cuarto puesto con 19.300 millones.

Más abajo, Banco Santander Brasil se sostiene en la sexta posición con 13.800 millones, en tanto que Banco BTG Pactual desciende al noveno lugar con 9.100 millones.

En paralelo, México también cuenta con un desempeño y menor caída: Grupo Financiero BBVA México (quinto lugar) y Grupo Financiero Banorte (octavo) registraron descensos más moderados, de un solo dígito, pese a que el peso se depreció un 20% durante el mismo período.

La principal entidad de América Latina

El Itaú Unibanco es el ente financiero privado más grande de Brasilia y uno de los principales de Latinoamérica, según rankings oficiales como Top 1000 World Banks de The Banker, donde lidera la localidad por capital de nivel 1.

La institución se formó en 2008 tras la fusión de Banco Itaú y Unibanco, y actualmente opera en varios países de la región, incluyendo Argentina, Chile, Colombia y Perú. Destaca por su solidez financiera, diversificación de servicios (banca minorista, corporativa y de inversión) y fuerte presencia digital, siendo considerado uno de los bancos más rentables y estables.

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