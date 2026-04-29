Administración de la Villa Panamericana prohibió el ingreso de representantes del voluntariado para alimentar a los perros. | Foto: composición LR

Administración de la Villa Panamericana prohibió el ingreso de representantes del voluntariado para alimentar a los perros. | Foto: composición LR

Voluntarios y animalistas de Villa Canina Lima 2019 alzaron su voz de protesta al denunciar que más de una decena de canes de este hogar temporal se encuentran desprotegidos ante las inclemencias del clima. Según detalló Jenny Vega, representante de esta organización, a La República, 36 perros —que habitan la zona desde hace siete años— han quedado sin los refugios que se les había habilitado, por lo que actualmente duermen a la intemperie.

De acuerdo con la activista, la administración de la Villa, a cargo de Eduardo Celis Bazán, ordenó el retiro de los caniles con el argumento de que se realizarían mejoras en el área. Sin embargo, también se les indicó que estas casas temporales no eran consideradas adecuadas para la imagen del complejo, debido a su ubicación cerca de uno de los accesos principales.

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“Supuestamente, me dicen que van a realizar mejoras y que (las casetas) se ven de mal aspecto. Como una de las puertas de ingreso da hacia el polideportivo y por allí entran las voleibolistas que juegan los sábados y domingos, consideraron que se veía mal y las desarmaron; pero quedaron en que construirían unas casitas más estéticas. Incluso les propusimos que nosotros podríamos colaborar y apoyar en su construcción”, indicó.

Prohíben el ingreso de voluntarios a la Villa Panamericana

La activista denunció que se le prohibió el ingreso a la Villa Panamericana cuando intentaba alimentar y dar de beber a los canes. De acuerdo con su testimonio, el personal de seguridad le exige ahora una autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para acceder al recinto.

Una situación similar ocurrió el último lunes 27, cuando también se impidió el ingreso de nuevas casetas donadas por ciudadanos, las cuales buscaban evitar que los animales siguieran durmiendo a la intemperie.

“Desde ayer no me permiten alimentar a los ‘perritos’ ya que el administrador lo prohibe. El dice que ellos deben aprender a buscarse su comida y como yo no acaté su disposición (de dejar de alimentarlos) ha prohibido mi ingreso. Él tiene conocimiento que los animalitos están durmiendo a la interperie”

Ante esta situación, la activista acudió a la comisaría del sector para realizar una constatación policial. Hasta el momento, el IPD no se ha pronunciado sobre esta denuncia de abandono y restricción de acceso. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la representante de Villa Canina envía solicitudes para formalizar la problemática ante la institución deportiva, sin obtener respuesta, según informó mediante un video publicado en su página de Facebook.