HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Animalistas denuncian abandono de perros en la Villa Panamericana de VES: duermen a la intemperie y sin comida

Un total de 36 canes permanecen desprotegidos a la intemperie luego de que la administración del complejo ordenara el retiro de sus refugios.

Administración de la Villa Panamericana prohibió el ingreso de representantes del voluntariado para alimentar a los perros.
Administración de la Villa Panamericana prohibió el ingreso de representantes del voluntariado para alimentar a los perros. | Foto: composición LR
Compartir

Voluntarios y animalistas de Villa Canina Lima 2019 alzaron su voz de protesta al denunciar que más de una decena de canes de este hogar temporal se encuentran desprotegidos ante las inclemencias del clima. Según detalló Jenny Vega, representante de esta organización, a La República, 36 perros —que habitan la zona desde hace siete años— han quedado sin los refugios que se les había habilitado, por lo que actualmente duermen a la intemperie.

De acuerdo con la activista, la administración de la Villa, a cargo de Eduardo Celis Bazán, ordenó el retiro de los caniles con el argumento de que se realizarían mejoras en el área. Sin embargo, también se les indicó que estas casas temporales no eran consideradas adecuadas para la imagen del complejo, debido a su ubicación cerca de uno de los accesos principales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI RESPALDA PEDIDO DE ELECCIONES COMPLEMENTARIAS | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Sujeto es acusado de grave maltrato contra su perrito y vecinos piden rescate urgente en Independencia: "No quieren entregarlo"

lr.pe

“Supuestamente, me dicen que van a realizar mejoras y que (las casetas) se ven de mal aspecto. Como una de las puertas de ingreso da hacia el polideportivo y por allí entran las voleibolistas que juegan los sábados y domingos, consideraron que se veía mal y las desarmaron; pero quedaron en que construirían unas casitas más estéticas. Incluso les propusimos que nosotros podríamos colaborar y apoyar en su construcción”, indicó.

Prohíben el ingreso de voluntarios a la Villa Panamericana

La activista denunció que se le prohibió el ingreso a la Villa Panamericana cuando intentaba alimentar y dar de beber a los canes. De acuerdo con su testimonio, el personal de seguridad le exige ahora una autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para acceder al recinto.

Una situación similar ocurrió el último lunes 27, cuando también se impidió el ingreso de nuevas casetas donadas por ciudadanos, las cuales buscaban evitar que los animales siguieran durmiendo a la intemperie.

“Desde ayer no me permiten alimentar a los ‘perritos’ ya que el administrador lo prohibe. El dice que ellos deben aprender a buscarse su comida y como yo no acaté su disposición (de dejar de alimentarlos) ha prohibido mi ingreso. Él tiene conocimiento que los animalitos están durmiendo a la interperie”

Ante esta situación, la activista acudió a la comisaría del sector para realizar una constatación policial. Hasta el momento, el IPD no se ha pronunciado sobre esta denuncia de abandono y restricción de acceso. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la representante de Villa Canina envía solicitudes para formalizar la problemática ante la institución deportiva, sin obtener respuesta, según informó mediante un video publicado en su página de Facebook.

Notas relacionadas
Bus ETUPSA 73 choca contra camión de basura y trabajador de limpieza pierde la vida en Villa El Salvador

Bus ETUPSA 73 choca contra camión de basura y trabajador de limpieza pierde la vida en Villa El Salvador

LEER MÁS
Villa El Salvador: incendio de gran magnitud consume el mercado Oasis y deja más de 40 puestos afectados

Villa El Salvador: incendio de gran magnitud consume el mercado Oasis y deja más de 40 puestos afectados

LEER MÁS
Miembros de mesa pasan 24 horas realizando conteo de votos en local de Villa El Salvador

Miembros de mesa pasan 24 horas realizando conteo de votos en local de Villa El Salvador

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Alerta en el norte del Perú por brote de virus Coxsackie: reportan más de 30 casos de la infección viral "mano, pie y boca"

Alerta en el norte del Perú por brote de virus Coxsackie: reportan más de 30 casos de la infección viral "mano, pie y boca"

LEER MÁS
Peruanos enviados a Rusia habrían sido amenazados de muerte tras denunciar estafa laboral

Peruanos enviados a Rusia habrían sido amenazados de muerte tras denunciar estafa laboral

LEER MÁS
Abogado revela que ocho peruanos habrían fallecido en zona de guerra en Rusia: “Les prometieron trabajos civiles”

Abogado revela que ocho peruanos habrían fallecido en zona de guerra en Rusia: “Les prometieron trabajos civiles”

LEER MÁS
Nueva flota del Corredor Rosado entra en funcionamiento con buses a GNV: conoce la ruta que conecta Lima y Callao

Nueva flota del Corredor Rosado entra en funcionamiento con buses a GNV: conoce la ruta que conecta Lima y Callao

LEER MÁS
Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025