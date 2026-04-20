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Sociedad

Indecopi alerta sobre el retiro y destrucción de un medicamento inyectable por riesgo para la salud, tras decisión de Digemid

Los ciudadanos pueden reportar productos riesgosos a través del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi.

Los consumidores y establecimientos de salud deben evitar su uso y verificar su inventario para asegurarse de que el producto no esté en circulación.
Los consumidores y establecimientos de salud deben evitar su uso y verificar su inventario para asegurarse de que el producto no esté en circulación. | Foto: Indecopi/Freepik/Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro del mercado y la destrucción de un lote específico del medicamento inyectable GENTABIOT 160 mg/2 mL, tras detectarse un posible riesgo para la salud de los pacientes. La medida se aplica a nivel nacional como parte de las acciones de control sanitario.

La alerta corresponde al lote N.° 195230802 de este producto, luego de que durante evaluaciones de calidad se identificara la presencia de partículas visibles en su contenido. Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar su uso y verificar el número de lote antes de su administración en establecimientos de salud o por parte de los consumidores.

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Circular que informa el retiro del medicamento GENTABIOT 160 mg/2 mL por parte de Digemid. Foto: Indecopi

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Retiro del medicamento y recomendaciones a usuarios por parte de Indecopi

La disposición implica la eliminación total de las unidades pertenecientes al lote observado, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a quienes pudieran recibir este tratamiento. Asimismo, se instó a clínicas, hospitales y farmacias a revisar sus inventarios para asegurar que el producto no continúe en circulación.

Las autoridades también exhortaron a la población a no utilizar el medicamento si coincide con el lote señalado y a comunicarse con la Digemid para recibir orientación adicional. Estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos en el país.

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Canales de reporte y seguimiento de alertas sanitarias

Indecopi recordó que los ciudadanos pueden reportar productos que representen riesgos a través del Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que recopila información proporcionada por proveedores y entidades competentes. Este sistema permite advertir sobre bienes que podrían afectar la salud o seguridad.

Para consultas adicionales, los usuarios pueden contactar directamente con la Digemid mediante sus canales oficiales. La entidad mantiene activo el monitoreo de este tipo de alertas con el fin de informar oportunamente y reforzar la protección de los consumidores.

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