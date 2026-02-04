Los medicamentos en Perú nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indecopi) a través de su Sistemas de Alertas de Consumo informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 2077104 de tableta recubierta de Sulfato Ferroso 300 mg usadas para el tratamiento de anemia, luego de detectarse un resultado crítico en una prueba de calidad y que podría perjudicar la salud de los pacientes que consumen esta pastilla.

La Digemid explicó que la decisión se basó en una evaluación técnica que evidenció un resultado crítico en el comportamiento del medicamento durante los controles habituales. Según informaron, el comprimido no se disuelve correctamente, situación que afectaría a los consumidores, por lo que la autoridad sanitaria consideró su retiro y destrucción al no ofrecer las condiciones necesarias para su uso.

La empresa responsable del registro sanitario del medicamento Laboratorios Portugal S. R. L.. recomendó a las personas que cuenten con este producto revisar cuidadosamente el número de lote antes de usarlo y abstenerse de consumirlo si coincide con el incluido en la alerta. Para más información, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631 4300.

El comunicado está dirigido a personal de salud, farmacias, entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía. El objetivo es asegurar que el medicamento observado sea retirado de la cadena de distribución y no llegue a los pacientes, considerando que este tipo de productos forma parte del tratamiento diario de muchas personas.