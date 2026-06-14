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Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Mundial 2026

El partido por la primera jornada del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador se disputará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia. Este duelo es uno de los más llamativos de la fecha.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por el grupo E del Mundial 2026. Foto: CAF/Conmebol/composición LR
Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por el grupo E del Mundial 2026. Foto: CAF/Conmebol/composición LR
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Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO juegan HOY domingo 14 de junio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Lincoln Financial Field, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece irá por un triunfo en su debut en el Grupo E. La selección ecuatoriana busca realizar una buena participación y el primer paso será vencer a Costa de Marfil, quien es uno de los favoritos a pasar a la siguiente fase del torneo. No cabe duda que será un encuentro muy parejo entre dos equipos que llegan en un buen momento.

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¿A qué hora se juega Costa de Marfil vs Ecuador?

En territorio peruano, el duelo entre africanos y sudamericanos se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (15/06)

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026?

El duelo entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, contará con varias opciones para seguir la transmisión. América TV (canal 4) tendrá la cobertura en señal abierta, mientras que DirecTV hará lo propio por cable para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Ecuador online gratis?

Si deseas ver Costa de Marfil vs Ecuador online gratis, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGO, Disney Plus Premium y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario: acuerdo total para su llegada al equipo crema

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Alineaciones Costa de Marfil vs Ecuador: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Costa de Marfil: Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Kessie, Sangaré, S. Fofana; Diallo, Diomandé y Guessand.
  • Ecuador: Galindez; Ordóñez, Hincapie, Pacho, Estupiñán; Plata, Caicedo, Vite, Minda; Yeboah y Valencia.

Costa de Marfil vs Ecuador: pronóstico

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Ecuador.

  • Betsson: gana Costa de Marfil (3,55), empate (2,90), gana Ecuador (2,45)
  • Betano: gana Costa de Marfil (3,75), empate (2,85), gana Ecuador (2,45)
  • Bet365: gana Costa de Marfil (3,60), empate (2,80), gana Ecuador (2,38)
  • 1XBet: gana Costa de Marfil (3,70), empate (2,84), gana Ecuador (2,48)
  • Caliente: gana Costa de Marfil (3,65), empate (2,85), gana Ecuador (2,40)
  • Doradobet: gana Costa de Marfil (3,78), empate (2,84), gana Ecuador (2,42).
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