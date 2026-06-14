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Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido de la Copa Caliente de la Liga 2026

Los blanquiazules visitarán el Estadio César Acuña en la primera jornada de la Copa de la Liga Perú 2026. Sigue el partido Alianza Lima vs César Vallejo desde Trujillo.

Alianza Lima no contará con jugadores del prime equipo para la Copa de la Liga. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima no contará con jugadores del prime equipo para la Copa de la Liga. Foto: Alianza Lima
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¿A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY? El debut de los blanquiazules en la Copa Caliente de la Liga 2026 será ante la Universidad César Vallejo en Trujillo. El compromiso empezará a las 3.30 p. m. y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura de La República Deportes.

Hace algunas semanas, el club victoriano confirmó que este certamen lo jugaría el plantel que milita en la Liga 3. Además, el encargado de dirigir al equipo será Carlos Fernández.

PUEDES VER: Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026: Hakimi y Vinícius protagonizan polémico episodio en conferencia de prensa

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs César Vallejo?

Alianza Lima y César Vallejo se enfrentarán por la fecha 1 de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este duelo se jugará desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima vs César Vallejo: estadio

El primer partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga se jugará en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en el distrito de Villa El Trópico (Trujillo).

PUEDES VER: Francia - Senegal: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por el Mundial 2026

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Alianza Lima vs César Vallejo: pronóstico y apuestas

Según las principales casas de apuestas, la Universidad César Vallejo parte como amplio favorito para vencer a los blanquiazules.

  • Betsson: gana Alianza Lima (7,50), empate (4,45), gana César Vallejo (1,38)
  • Betano: gana Alianza Lima (6,80), empate (4,30), gana César Vallejo (1,40)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (7,70), empate (4,33), gana César Vallejo (1,35)
  • Caliente: gana Alianza Lima (8,00), empate (4,10), gana César Vallejo (1,36).
  • Doradobet: gana Alianza Lima (5,75), empate (4,50), gana César Vallejo (1,40).
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