Elon Musk, el primer billonario de la historia

Elon Musk ha construido un vasto imperio que no deja de crecer. A los 54 años, ya se ubica en el futuro. Ilustración: Ricardo Cervera, con asistencia de IA - La República. | Ricardo Cervera

Elon Musk ha construido un vasto imperio que no deja de crecer. A los 54 años, ya se ubica en el futuro. Ilustración: Ricardo Cervera, con asistencia de IA - La República. | Ricardo Cervera

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The New York Times dice que su fortuna hace palidecer a los ultrarricos del mundo. La agencia de informaciones France-Presse afirma también que el poder de sus cifras eclipsa la fortuna de cualquier otro multimillonario.

Otro servicio de noticias, AP, hace a su vez una comparación sorprendente, asegura que un billón de billetes de un dólar estadounidense, colocados uno tras otro, en efectivo, se extenderían a lo largo de casi 156 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 200 viajes de ida y vuelta hasta la Luna, que, según la NASA, se ubica a casi 384.400 kms de la Tierra.

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El portal de RT hace cuentas e indica que su patrimonio alcanzaría para comprar el PIB de los Emiratos Árabes Unidos, todos los equipos de la NFL o incluso los gigantes Netflix, Spotify y Airbnb, todos juntos.

Elon Musk, quien según el periodista y biógrafo estadounidense Walter Isaacson tuvo una infancia difícil en Sudáfrica, marcada por el abuso emocional de su padre y un intenso acoso en el colegio, además de un carácter introvertido y solitario, se ha convertido en la primera persona en la historia en acumular un patrimonio superior al billón de dólares gracias al debut en Bolsa de SpaceX.

1,1 billones de dólares

Musk alcanzó el hito de los 13 dígitos. Y su fortuna alcanzó los 1,1 billones de dólares tras la histórica salida a bolsa de SpaceX este 12 de junio de 2026.

Fue la mayor salida a bolsa de la historia. SpaceX debutó en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. Sus cifras son las más ambiciosas jamás registradas en una salida en bolsa: la empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares. La acción cerró a 160,95 dólares, 19,22% por encima. El alza del viernes elevó su valor de mercado, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por encima de Tesla (también de Musk), Meta (dueña de Facebook) y Walmart.

Musk alcanzó este hito con sus acciones en SpaceX, también posee Tesla, su fabricante de coches eléctricos, además de tener participaciones en empresas como la de implantes cerebrales Neuralink y la constructora de túneles The Boring Company.

SpaceX fue fundada en 2002 y ahora se ha convertido en un operador de satélites, incorporando la firma de inteligencia artificial xAI, que incluye la red social X (antes Twitter).

Una nueva era

Que Elon Musk se convierta en el primer billonario del mundo marca el inicio de una nueva era: la de riqueza extrema y también la de una extrema y creciente desigualdad económica.

Los investigadores del Times, Ryan Mac y Ben Casselman, destacan también que esta acumulación de riqueza, se suma a su influencia en la sociedad, la cultura y la política a nivel mundial.

Citan a Steven Durlauf, del Stone Center for Research on Wealth Inequality and Mobility, de la Universidad de Chicago, quien sintetiza: “El hecho es que la riqueza de unos y la desigualdad económica están creciendo a un ritmo que tampoco nunca habíamos visto antes”.

En su reporte para el NYT, los periodistas especializados indican que el hogar estadounidense promedio tenía un patrimonio neto de cerca de 200.000 dólares en 2022 (el año con los datos más recientes disponibles de la Reserva Federal), lo que significa que el patrimonio neto de Musk es cinco millones de veces mayor que el de una familia típica.

“Su riqueza eclipsa incluso a la de los ricos ordinarios. El 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos tenía un patrimonio neto medio de 6,5 millones de dólares en 2022, menos del 0,001 por ciento del total del líder de SpaceX”, señalan.

El conocido senador Bernie Sanders, de 84 años, atinó a comentar que todo esto era un absurdo: “Dios mío, cuando era niño solo hablábamos de millonarios”. Y agregó: “Si esto no es ejemplo de oligarquía, no sé qué lo es”.

Lo cierto es que antes del viernes 12 de junio, Musk, de 54 años, ya era la persona más rica del mundo. Le había arrebatado el título al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en enero de 2021, luego que las acciones de Tesla se dispararon y su patrimonio neto superó los 185 mil millones de dólares.

Desde entonces, en cinco años y medio, la fortuna de Musk se quintuplicó, y fue el período en el que compró Twitter, fundó su empresa de IA, fusionó ambas empresas con SpaceX, hasta sacar a la bolsa al conglomerado.

Liderazgo y dudas

Sus seguidores y amigos destacan su vida de líder tecnológico construida desde su difícil infancia. Tal y como fue retratado en el libro “Elon Musk” (2023), de Walter Isaacson.

Allí se relata su nacimiento en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, hijo de la modelo Maye Musk y el ingeniero electromecánico Errol Musk. Allí se refiere que la infancia y adolescencia estuvo marcada por el divorcio de sus progenitores, el acoso escolar y los maltratos de su propio padre. Isaacson indica que ese entorno marcó su personalidad y lo convirtió en un joven fuerte y agresivo.

Tuvo que aprender a “golpear a la gente en la nariz, tan fuerte como podía” para que ya no lo acosen, refiere.

Apenas pudo se fue de casa y entró a la universidad. Llegó a Canadá y luego a Estados Unidos, donde estudió economía y física en la Universidad de Pensilvania.

En 1995, se mudó a Silicon Valley. Y junto con su hermano Kimball, graduado en finanzas, fundó una “startup” en la década de 1990, una compañía de banca on line que finalmente se convirtió en PayPal, vendida luego al gigante eBay en 2002.

Fue entonces que Elon invirtió en una nueva empresa de cohetes, SpaceX y una compañía de autos eléctricos, Tesla. El resto es historia conocida.

Un amigo de la infancia asegura, defendiéndolo, que Musk quiere “convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria”. Pero otros, como Sanders, ven un riesgo en que ser billonario haga que “las desigualdades económicas se extienden al ámbito político”, recordando su apoyo a Trump y a algunos países en guerra.

“A este tipo le gusta el poder”, concluía Sanders. “Y ahora es la persona más poderosa del planeta”.

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Un pensamiento a largo plazo

-En el pensamiento de Musk la supervivencia de la humanidad está en riesgo a largo plazo si se limita solo a vivir en el planeta.

-Una guerra nuclear, un asteroide, un supervolcán, puede acabar con los humanos.

-Con ello se explica la fundación de SpaceX, en mayo de 2002 ¿Su idea? Sacar a los seres humanos del planeta. Es decir, llevar a la gente a Marte no es para él de ciencia ficción.

-Ex empleados lo califican como un creador brillante, un trabajador compulsivo, pero de carácter muy difícil.

-Musk apoyó la elección de Trump y a populistas de derecha en Europa. Ocupó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, en la gestión de Trump, pero terminó enemistado con el republicano.