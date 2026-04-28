El dueño permanece en libertad, pese a la denuncia pública de los vecinos de la zona | Composición LR

El dueño permanece en libertad, pese a la denuncia pública de los vecinos de la zona | Composición LR

Un hombre, identificado como Guzmán Jaramillo (42), fue acusado de mutilar los genitales de su perrito Simba en las inmediaciones del asentamiento humano Juan Velasco, en la zona de Payet, en Independencia, a las 7.30 p. m. del último 19 de abril. De acuerdo con Cynthia Falcón, del Escuadrón de Rescate Animal, el can fue auxiliado por vecinos, quienes escucharon sus aullidos de dolor.

En medio de lo sucedido, los residentes decidieron llamar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a Serenazgo del distrito para que el dueño trasladara al animal a la Veterinaria del Norte, debido a que era el único centro médico cercano que atendía las 24 horas. Cabe resaltar que el can ingresó de emergencia al establecimiento, donde lograron controlar la hemorragia.

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Dueño acusado continúa en libertad

A pesar de lo sucedido, Falcón indicó que el dueño permanece libre, pues la comisaría de Payet no recibió la denuncia correspondiente. Asimismo, narró que el sujeto sindicado usó un cuchillo para cercenar los genitales de Simba como castigo por entrar a la vivienda de una vecina en busca de una hembra en celo.

Esta acción habría causado la reacción violenta de Jaramillo, quien fue confrontado por los residentes luego de hallar a su mascota desangrándose en los exteriores de su vivienda. “Empezaron a reclamarle al propietario para que llevara a su perrito a una veterinaria”, señaló Falcón.

Asimismo, los vecinos indicaron que la esposa del presunto agresor habría confesado el ataque al alegar que en la sierra castran a los animales manualmente con un cuchillo.

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Diagnóstico del can

Producto del reclamo de los vecinos, el can fue llevado a la veterinaria más cercana, donde fue atendido. “El paciente ingresó con mucho dolor, frecuencia cardiaca alta, está con anemia y decaído”, precisó una de las especialistas.

Del mismo modo, el médico que atendió a Simba indicó que el responsable ha querido “castrar a la fuerza” al perro. “Lo han agarrado y lo han mutilado, pero no han podido controlar la hemorragia”, indicó el veterinario. Por su parte, la mascota permaneció en recuperación antes de ser entregado al propietario.

Exigen rescate urgente

Tras lo sucedido, el perro continúa bajo la custodia de sus dueños, quienes no han accedido a entregarlo. Por ello, los residentes de la zona han exigido un rescate urgente para el animal, a quien ahora llaman Valiente, debido al ataque del que fue víctima. “Nuestros compañeros quieren que les entreguen al can, lo quieren recuperar ya, pero la familia no quiere (…) la dueña había accedido, pero el día que habíamos quedado me dijo que quería quedárselo ”, lamentó Falcón.

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