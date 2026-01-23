HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulta mayor es acusada de asesinar a un perrito sin hogar en Villa El Salvador

Los residentes afirmaron que el perro no había provocado el ataque y exigieron una pronta investigación contra la presunta responsable.

Vecinos intentaron salvar la vida del perrito, pero perdió la vida desangrado.
Vecinos intentaron salvar la vida del perrito, pero perdió la vida desangrado. | Composición LR | Difusión

Un perro sin dueño ni hogar perdió la vida tras ser apuñalado presuntamente por Valentina Llantoy, de 71 años, según la acusación de los vecinos de Villa El Salvador, el pasado jueves 22 de enero.

De acuerdo con las imágenes, el animal estuvo aullando luego del ataque, lo cual movilizó a los residentes, quienes alertaron a las autoridades locales. El can fue trasladado hacia uno de los vehículos de serenazgo, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Versión de los vecinos de la zona

El testimonio de los vecinos asegura que el perrito no había hecho nada para que la mujer lo atacara. Según cuentan, el can estaba merodeando por la zona en busca de alimento y refugio. Sin embargo, habría sido atacado por la adulta mayor repentinamente.

Ella se habría acercado al perro para atacarlo en varias oportunidades. Pese a que el perro intentó huir, fue alcanzado por el arma blanca. Tras el ataque, permaneció durante varios minutos debajo de un vehículo, mientras se desangraba.

Intentaron salvar al perro sin hogar

Los testigos y residentes que presenciaron el ataque cargaron al can y, con ayuda de un carro de serenazgo, lo trasladaron hacia la veterinaria más cercana. Pese a los esfuerzos de los vecinos, la mascota perdió la vida tras desangrarse. Producto de ello, exigieron una pronta investigación sobre las circunstancias del ataque, las cuales aún no han sido esclarecidas.

