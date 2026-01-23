Adulta mayor es acusada de asesinar a un perrito sin hogar en Villa El Salvador

Vecinos intentaron salvar la vida del perrito, pero perdió la vida desangrado. | Composición LR | Difusión

Vecinos intentaron salvar la vida del perrito, pero perdió la vida desangrado. | Composición LR | Difusión

Un perro sin dueño ni hogar perdió la vida tras ser apuñalado presuntamente por Valentina Llantoy, de 71 años, según la acusación de los vecinos de Villa El Salvador, el pasado jueves 22 de enero.

De acuerdo con las imágenes, el animal estuvo aullando luego del ataque, lo cual movilizó a los residentes, quienes alertaron a las autoridades locales. El can fue trasladado hacia uno de los vehículos de serenazgo, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Delincuentes disparan a un perro y lo dejan gravemente herido durante asalto a grifo en San Martín de Porres

Versión de los vecinos de la zona

El testimonio de los vecinos asegura que el perrito no había hecho nada para que la mujer lo atacara. Según cuentan, el can estaba merodeando por la zona en busca de alimento y refugio. Sin embargo, habría sido atacado por la adulta mayor repentinamente.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ella se habría acercado al perro para atacarlo en varias oportunidades. Pese a que el perro intentó huir, fue alcanzado por el arma blanca. Tras el ataque, permaneció durante varios minutos debajo de un vehículo, mientras se desangraba.

PUEDES VER: Sujeto ataca brutalmente a dos perros y les provoca graves heridas en San Martín de Porres

Intentaron salvar al perro sin hogar

Los testigos y residentes que presenciaron el ataque cargaron al can y, con ayuda de un carro de serenazgo, lo trasladaron hacia la veterinaria más cercana. Pese a los esfuerzos de los vecinos, la mascota perdió la vida tras desangrarse. Producto de ello, exigieron una pronta investigación sobre las circunstancias del ataque, las cuales aún no han sido esclarecidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.