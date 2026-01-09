Sujeto ataca brutalmente a dos perros y les provoca graves heridas en San Martín de Porres

Dos perros callejeros sufrieron el ataque de un hombre que corría por una vereda en San Martín de Porres. | Foto: composición LR/ difusión

Dos perros callejeros sufrieron el ataque de un hombre que corría por una vereda en San Martín de Porres. | Foto: composición LR/ difusión

Dos perros que viven en las calles de San Martín de Porres, fueron atacados la mañana del 8 de enero por un hombre con paradero desconocido. Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en el que el sujeto golpeó con un palo con clavos a los animales.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el hombre corría por la calle Las Tunas, en la urbanización Naranjal, cuando varios canes se acercaron a ladrarle. Aprovechando la ausencia de testigos, el sujeto atacó brutalmente a 'Negrita' y a otro perro que, hasta el momento, no ha sido localizado.

“Ese hombre ha ido con toda la intención de querer golpear a los animales porque venía preparado con el palo con clavos”, dijo una vecina a Patitas Naranjal. Ella fue alertada del maltrato, ocurrido alrededor de las 5:30 a. m., por otros residentes que presenciaron el ataque.

Según sus declaraciones, la canina Negrita terminó con dificultad para respirar cuando fue encontrada debido al golpe y a los clavos que impactaron en su hocico.

“Tiene un hueco profundo en su fosa nasal y se le tiene que poner placas. Por el momento, se le está colocando inyecciones para inflamación y dolor. La pequeña corre peligro porque ha vuelto al parque en donde fue atacada”, contó la mujer.

El sujeto utilizaba un arma punzante para atacar a los animales. Foto: difusión

Los vecinos también se encuentran indignados porque en el video de las cámaras de grabación aparece un carro de serenazgo en el preciso momento del ataque, pero ningún sereno acudió al rescate de los animales.

Al respecto, fuentes de La República indicaron que se entabló la denuncia formal a la Municipalidad de Independencia por actos de crueldad contra animales.

La denuncia se realizó contra el maltrato animal en Independencia. Foto: difusión

Asimismo, solicitan ayuda para que la perrita Negrita y el otro can víctima del maltrato sean tratados adecuadamente por un veterinario, a fin de salvarles las vidas. Además, piden a todas las personas que puedan identificar al hombre maltratador. Para cualquier ayuda e información, comunicarse a los números 968829141 o 962645604.