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Sociedad

Asesinan a profesor de artes marciales y balean a su alumno en la puerta de su academia en el Callao

Vinces Paiva, con más de diez años de experiencia en artes marciales, fue trasladado al hospital, pero falleció al poco tiempo. La Policía investiga el móvil del asesinato.

La víctima tenía 10 años de trayectoria dedicadas a enseñar artes marciales.
La víctima tenía 10 años de trayectoria dedicadas a enseñar artes marciales. | Composición LR | Difusión
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Un docente de artes marciales, identificado como Alexander Vinces Paiva (45), falleció tras ser acribillado en la entrada de su propia academia de Muay Thai y lucha libre, ubicada en la cuadra 7 de la av. Comandante Pérez Salmón, en la provincia constitucional del Callao. El crimen se registró alrededor de las 10.30 p. m. del lunes 27 de abril y, además, dejó al alumno Sebastian Estéfano Padilla herido de gravedad.

De acuerdo con los testigos, la víctima fue abordada por sujetos desconocidos, quienes llegaron a bordo de motos lineales. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el deportista ingresó con vida al hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, falleció instantes después de ingresar al área de emergencias.

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Docente asesinado en su academia

Los vecinos indicaron que los criminales atacaron en 15 ocasiones al docente luego de que dictara su última clase del día. Por su parte, el estudiante herido fue alcanzado por los proyectiles mientras se encontraba junto con el profesor.

Vinces Paiva era un deportista con más de 10 años de trayectoria dedicado a enseñar boxeo, lucha libre y Muay Thai, según precisaron las autoridades. Cabe resaltar que el ataque se produjo apenas una semana después de que se celebrara su cumpleaños, según consta en las redes sociales de la víctima.

Tras el hecho, los peritos de criminalística llegaron al lugar para recolectar evidencias. Asimismo, las autoridades de la Depincri del sector y la comisaría de Bellavista están a cargo de las diligencias para esclarecer el móvil del crimen.

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