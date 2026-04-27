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Sociedad

Pintas en baños de colegios del Callao advierten sobre ataques armados: “Mañana no vengan”

Los mensajes aparecieron al interior de la I. E. Parroquial Junior César De los Ríos y la I. E. 5019 Augusto Cazorla, generando preocupación entre alumnos, padres de familia y docentes.

Pintas en colegios del Callao generan alarma.
Pintas en colegios del Callao generan alarma. | Composición LR / Captura Latina
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La aparición de pintas en baños de dos colegios del Callao ha desatado la preocupación de padres de familia. Los mensajes, escritos en las paredes de los servicios higiénicos, alertan sobre la ocurrencia de ataques armados dentro de los centros educativos e instan a los estudiantes a no asistir a clases.

Estos hechos fueron registrados en la I. E. Parroquial Junior César De los Ríos y la I. E. 5019 Augusto Cazorla, lo que generó temor en la comunidad educativa y llevó a las autoridades a anunciar medidas para identificar a las personas que realizan estos actos y prevenir cualquier hecho violento.

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Anuncian ataques, pero descartan extorsión

Entre las pintas realizadas se observan diversos mensajes que alertan sobre atentados en los colegios. Algunas de las frases que se leen son “el viernes habrá tiroteo, cuidado” o “mañana cae bala, no vengan”. Este último de los escritos es firmado por un grupo autodenominado Los Calacos.

En una respuesta a Latina, la directora regional de Educación, Giovanna Estrada, afirmó que son más de 2.000 estudiantes los que se han visto afectados por estos actos, pero descartó que las instituciones involucradas estén siendo extorsionadas.

Sería parte de un reto viral en varios países

Mientras las autoridades investigan el origen de estos hechos, el colegio parroquial Junior César De los Ríos dispuso que los estudiantes de secundaria registren sus salidas del aula, incluso cuando sea para dirigirse a los servicios higiénicos.

No se descarta que estos actos estén vinculados a un reto viral que circula en redes sociales y que ya se ha reportado en otros países, como Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia y Paraguay, lo que da cuenta de su expansión en la región.

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