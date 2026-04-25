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Lo detienen por robar US$5.000 de casa de cambio pero escapa en plena diligencia policial tras pedir ir al baño

Las autoridades han iniciado investigaciones para sancionar a los agentes responsables de su custodia durante el procedimiento. Se espera una revisión exhaustiva de las acciones de la PNP.

Sujeto aprovechó descuido de la PNP para darse a la fuga de la comisaría en Cusco.
Sujeto aprovechó descuido de la PNP para darse a la fuga de la comisaría en Cusco. | Foto: composición LR/Latina/Agencia Andina
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En Cusco, un operativo policial terminó con la fuga de un delincuente. Un hombre identificado como John León Huampatupa, de 34 años, quien registraba una requisitoria por hurto agravado, fue intervenido por agentes de la PNP en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Huanchac, tras ser señalado como autor de un robo a una casa de cambio, en la urbanización Magisterio, y apoderarse de una suma de US$5.000.

Según las cámaras de seguridad del local, el implicado habría contado con el apoyo de una mujer, quien ingresó con un bebé para distraer al personal mientras él ejecutaba el atraco. Tras su captura, fue trasladado a la comisaría de Wanchaq; sin embargo, durante su conducción al médico legista, pidió acudir a los servicios higiénicos y aprovechó el descuido de los efectivos policiales, logrando fugar del lugar.

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El hecho ha generado indignación entre la ciudadanía por la presunta negligencia del personal de la Policía Nacional del Perú durante el procedimiento de diligencia del sospechoso.

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Autoridades investigan fuga de detenido y anuncian sanciones a responsables por presunta negligencia policial

En entrevista con Latina, el jefe de Orden y Seguridad de Cusco, Carlos Guizado, señaló que la responsabilidad por la fuga del implicado recaerá en los agentes que, en ese momento, estaban a cargo de su custodia durante las diligencias correspondientes. En tanto, el Ministerio Público y la Inspectoría ya iniciaron las investigaciones para determinar las sanciones que correspondan.

“Los encargados de la custodia al haber permitido, de alguna manera, en base a una negligencia, que este delincuente se haya podido dar a la fuga (van a ser sancionados). Obviamente las responsabilidades son individuales. En este caso está el conductor y el que estaba a cargo de la custodia”, indicó.

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