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Delincuente es abatido tras asalto en Chorrillos y su cómplice cae tras persecución policial

El sospechoso fue herido y llevado al Hospital Casimiro Ulloa, donde se confirmó su muerte. La víctima, Nicol Sofía Sánchez, recuperó su celular. El caso está bajo investigación.

Un presunto delincuente falleció tras un enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Sur, tras asaltar a una joven y robarle su celular.
Un presunto delincuente falleció tras un enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Sur, tras asaltar a una joven y robarle su celular. | composición LR
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Un presunto delincuente murió tras enfrentarse a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de participar en el robo de las pertenencias de una joven en el sector de San Genaro, en Chorrillos, la noche del domingo 26 de abril.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 p. m., cuando agentes policiales realizaban patrullaje preventivo por la calle 22 y una avenida principal de la zona. En ese momento, advirtieron que dos sujetos a bordo de un vehículo menor asaltaban a una mujer y la despojaban de su celular.

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¿Qué ocurrió en Chorrillos?

De inmediato, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras. Durante la intervención, uno de los implicados fue reducido, mientras que el otro intentó huir. Según el parte policial, en plena fuga, este último giró y apuntó con un arma de fuego contra los agentes, lo que hizo presumir un peligro inminente.

Ante esta situación, un efectivo policial realizó un disparo dirigido a las extremidades inferiores del sospechoso. Sin embargo, el proyectil impactó en la espalda del presunto delincuente, quien cayó al pavimento.

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Balance del asalto en San Genaro

El sujeto, que no ha sido identificado, fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde el médico de turno confirmó su fallecimiento a causa de un trauma torácico por arma de fuego.

En tanto, el otro implicado fue identificado como Jorge Luis Ramírez Egúsquiza (48 años) y trasladado a la dependencia policial junto con el vehículo menor en el que se desplazaban.

La víctima del asalto, Nicol Sofía Sánchez Quezada (20 años), logró recuperar su celular, un equipo de color morado que había sido sustraído durante el robo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Depincri Barranco-Chorrillos, la Dirincri y el Ministerio Público, que ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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