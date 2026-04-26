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Revelan románticos videos de la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado de Cusco

Bruno Ascenzo se casa con Adrián Bello en una ceremonia simbólica en Cusco tras más de 10 años de relación. Imágenes inéditas del evento íntimo comienzan a circular en redes sociales.

Tras 10 años de relación, Bruno Ascenzo consumó su amor con Adrián Bello. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Tras 10 años de relación, Bruno Ascenzo consumó su amor con Adrián Bello. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El actor y director peruano Bruno Ascenzo se casó con su pareja, el cantautor Adrián Bello, en una ceremonia simbólica realizada el sábado 25 de abril en el Valle Sagrado de Cusco. El evento, reservado inicialmente a la intimidad, reunió a familiares y amigos cercanos tras más de una década de relación estable.

La noticia sobre que Bruno Ascenzo se casó tomó fuerza durante la noche, cuando comenzaron a difundirse imágenes y videos en redes sociales que confirmaron el enlace. La pareja optó por mantener en privado los detalles de la celebración, aunque parte del registro audiovisual fue compartido por el equipo encargado de la organización del matrimonio.

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Filtran videos de la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Las primeras evidencias del matrimonio entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello surgieron a través de una fotografía instantánea en la que ambos aparecen vestidos con ternos, sonrientes y rodeados de invitados durante la celebración. Posteriormente, la wedding planner del evento difundió clips del ingreso de la pareja al altar, mostrando un ambiente cálido y emotivo.

Entre los momentos más destacados, el cantante sorprendió a los asistentes interpretando en vivo uno de sus temas más representativos, generando una de las escenas más comentadas del evento. La ceremonia, de carácter simbólico, se desarrolló en un entorno natural del Valle Sagrado, reforzando el carácter íntimo y significativo del encuentro.

De acuerdo con los registros difundidos, entre los invitados estuvieron figuras reconocidas como la actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz, quienes fueron vistos en Cusco días antes del evento, coincidiendo con la fecha de la celebración.

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¿Cómo empezó la historia de amor entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello?

La relación entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello se remonta a hace aproximadamente 13 años y tuvo un inicio poco convencional: las redes sociales. Según ha contado el propio músico, el primer acercamiento se produjo luego de asistir a la obra teatral ‘Toc Toc’, protagonizada por Ascenzo en 2013, aunque el vínculo se consolidó posteriormente a través de Facebook.

Fue recién en 2020, durante el Día del Orgullo LGTBIQ+, cuando ambos decidieron hacer pública su relación al compartir una fotografía juntos, marcando un hito en su historia personal. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil discreto, alejado de controversias mediáticas.

En enero de 2025, anunciaron su compromiso, sorprendiendo a sus seguidores. La reciente ceremonia simbólica en Cusco representa un nuevo capítulo en su relación, consolidando una historia marcada por la estabilidad y la conexión construida a lo largo de los años.

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