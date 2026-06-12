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San Martín: detectan bienes “fantasma” por más de S/650.000 en megaproyecto de riego en Bajo Biavo

El informe señala que equipos esenciales no fueron encontrados durante una inspección, lo que podría afectar económicamente a la municipalidad. Se detectaron incumplimientos sin penalizaciones al contratista.

La Contraloría General alerta sobre irregularidades en un proyecto de riego en Bajo Biavo, San Martín, valorado en más de S/39,3 millones, que busca mejorar el uso agrícola del agua.
La Contraloría General alerta sobre irregularidades en un proyecto de riego en Bajo Biavo, San Martín, valorado en más de S/39,3 millones, que busca mejorar el uso agrícola del agua.
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La Contraloría General advirtió una serie de irregularidades en la ejecución de un proyecto de infraestructura de riego valorizado en más de S/39,3 millones en el distrito de Bajo Biavo, provincia de Bellavista, región San Martín. La obra busca mejorar la disponibilidad de agua para uso agrícola mediante un sistema de bombeo impulsado con energía solar.

Según el Informe de Hito de Control n.° 8454-2026-CG/GRSM-SCC, que evaluó el avance del proyecto entre el 27 de abril y el 14 de mayo de este año, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo dieron conformidad al suministro y transporte de equipos esenciales para la obra. Sin embargo, durante una inspección de la comisión de control, dichos bienes no fueron encontrados.

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Irregularidades en millonaria obra

Entre los equipos observados figuran variadores de frecuencia trifásicos y tableros autosoportados con filtros, cuyo valor conjunto asciende a S/657.306. La Contraloría alertó que esta situación podría generar una afectación económica para la entidad.

El documento también señala que la municipalidad no aplicó penalidades al contratista ni a la supervisión de obra pese a incumplimientos contractuales detectados, lo que podría ocasionar un perjuicio adicional de S/6.000.

A ello se suma otro riesgo clave: la falta de permisos indispensables para ejecutar trabajos relacionados con la línea de impulsión y la captación de agua en el río Biavo. Esta omisión podría retrasar el cronograma del proyecto, provocar paralizaciones y elevar los costos de ejecución.

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Municipalidad deberá subsanar observaciones de Contraloría

La comisión de control también identificó inconsistencias técnicas en una prestación adicional vinculada al sistema fotovoltaico y de bombeo, además de advertir el almacenamiento inadecuado de componentes eléctricos expuestos a la intemperie y la ausencia del supervisor de obra y del especialista en seguridad durante los trabajos.

Frente a estas observaciones, la Contraloría comunicó los resultados al titular de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para que adopte medidas correctivas y preventivas, con el fin de evitar una mayor afectación a este proyecto que busca beneficiar a agricultores de las localidades de Valparaíso y La Unión.

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