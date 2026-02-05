HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

17 bandas criminales se disputan el poder en Lima Norte tras la caída del 'Monstruo': algunas articulan desde penales, según PNP

El General de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, maneja la hipótesis de que remanentes de los Injertos del Cono Norte y bandas del sur buscan dominar las extorsiones.

Bandas criminales disputan Lima Norte tras la captura de Erick Moreno
Bandas criminales disputan Lima Norte tras la captura de Erick Moreno | Composición LR

Tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', se ha generado un vacío de poder en las organizaciones criminales del norte de Lima, que ha sido aprovechado por al menos 17 bandas, entre remanentes de Los Injertos del Cono Norte y grupos delictivos del cono sur, según indicó el General de la Policía Nacional, Víctor Revoredo. Estas agrupaciones estarían luchando por el control territorial en la zona.

Esta hipótesis manejada por la policía tomó fuerza luego de la intervención de Allison Nicoll Varas Pezua (21), Yenifer Jara Ramírez (26), Raúl Mendoza Yarihuamán (33) y Maryori Aracely Garaundo Ramírez (27), alias 'Coqueta'. Todos ellos son integrantes de la banda criminal Los Malditos del Naranjo, quienes se dedican a la extorsión contra la empresa de mototaxi Los Naranjos de Puente Piedra.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Extorsiones de las nuevas bandas criminales. Foto: Francisco Erazo

Extorsiones de las nuevas bandas criminales. Foto: Francisco Erazo

PUEDES VER: Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

lr.pe

Expansión de bandas criminales la captura de Erick Moreno Hernández

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los miembros de esta banda exigían un pago mensual de S/ 10.000 de parte de los conductores de mototaxis. Según los registros, cada conductor debía pagar S/ 10.

Alias 'Coqueta' forma parte de redes extorsivas en el sur y norte. Foto: Francisco Erazo

Alias 'Coqueta' forma parte de redes extorsivas en el sur y norte. Foto: Francisco Erazo

Su captura reveló un fenómeno alarmante: el desplazamiento de remanentes de organizaciones criminales del Cono Sur hacia distritos del norte de Lima tras la captura del 'Monstruo'. Según Víctor Reboredo, algunas de estas bandas operan con franquicias propias, como resultado de su vinculación con organizaciones como la del 'Monstruo' o 'Jorobado', mientras que otras están siendo dirigidas desde los establecimientos penitenciarios.

El caso de Maryori Aracely Garaundo Ramírez alias 'Coqueta' ejemplifica este fenómeno. Ella habría formado parte de una red extorsiva en el Cono Sur, y al migrar a Lima Norte replicó el mismo esquema criminal: reclutar personas para abrir cuentas bancarias y recoger dinero producto de las extorsiones. Esta cuenta era gestionada por Allison Nicoll Varas Pezua (21), quien fue detenida en flagrancia tras recibir un depósito proveniente de una extorsión.

PUEDES VER: Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

lr.pe

Un nuevo mapa delictivo

Con la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', se ha iniciado una reconfiguración del mapa del crimen en Lima Norte. Las bandas criminales están reordenándose, luchando por el control territorial y, sobre todo, por el cobro de cupos, un fenómeno delictivo cada vez más extendido. La situación revela el crecimiento de la extorsión como uno de los principales problemas de seguridad en la capital.

Este caso refleja la migración de la criminalidad y la creciente disputa territorial que hoy enfrenta Lima bajo el fenómeno de la extorsión, con el norte de la ciudad como epicentro de esta lucha por el poder.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

LEER MÁS
Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

LEER MÁS
El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Temblor HOY en Piura, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY en Piura, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio' revela su lucha por su salud: "Se me complicó la columna"

CD Moquegua vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Sociedad

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

¿Tienes multas electorales? Estos son todos los trámites que no podrás hacer, y cómo saber si tienes alguna pendiente de pago

Temblor HOY en Piura, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Despacho presidencial pagará abogado de José Jerí por contrataciones de jóvenes y reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025