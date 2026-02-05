Tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', se ha generado un vacío de poder en las organizaciones criminales del norte de Lima, que ha sido aprovechado por al menos 17 bandas, entre remanentes de Los Injertos del Cono Norte y grupos delictivos del cono sur, según indicó el General de la Policía Nacional, Víctor Revoredo. Estas agrupaciones estarían luchando por el control territorial en la zona.

Esta hipótesis manejada por la policía tomó fuerza luego de la intervención de Allison Nicoll Varas Pezua (21), Yenifer Jara Ramírez (26), Raúl Mendoza Yarihuamán (33) y Maryori Aracely Garaundo Ramírez (27), alias 'Coqueta'. Todos ellos son integrantes de la banda criminal Los Malditos del Naranjo, quienes se dedican a la extorsión contra la empresa de mototaxi Los Naranjos de Puente Piedra.

Extorsiones de las nuevas bandas criminales. Foto: Francisco Erazo

Expansión de bandas criminales la captura de Erick Moreno Hernández

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los miembros de esta banda exigían un pago mensual de S/ 10.000 de parte de los conductores de mototaxis. Según los registros, cada conductor debía pagar S/ 10.

Alias 'Coqueta' forma parte de redes extorsivas en el sur y norte. Foto: Francisco Erazo

Su captura reveló un fenómeno alarmante: el desplazamiento de remanentes de organizaciones criminales del Cono Sur hacia distritos del norte de Lima tras la captura del 'Monstruo'. Según Víctor Reboredo, algunas de estas bandas operan con franquicias propias, como resultado de su vinculación con organizaciones como la del 'Monstruo' o 'Jorobado', mientras que otras están siendo dirigidas desde los establecimientos penitenciarios.

El caso de Maryori Aracely Garaundo Ramírez alias 'Coqueta' ejemplifica este fenómeno. Ella habría formado parte de una red extorsiva en el Cono Sur, y al migrar a Lima Norte replicó el mismo esquema criminal: reclutar personas para abrir cuentas bancarias y recoger dinero producto de las extorsiones. Esta cuenta era gestionada por Allison Nicoll Varas Pezua (21), quien fue detenida en flagrancia tras recibir un depósito proveniente de una extorsión.

Un nuevo mapa delictivo

Con la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', se ha iniciado una reconfiguración del mapa del crimen en Lima Norte. Las bandas criminales están reordenándose, luchando por el control territorial y, sobre todo, por el cobro de cupos, un fenómeno delictivo cada vez más extendido. La situación revela el crecimiento de la extorsión como uno de los principales problemas de seguridad en la capital.

Este caso refleja la migración de la criminalidad y la creciente disputa territorial que hoy enfrenta Lima bajo el fenómeno de la extorsión, con el norte de la ciudad como epicentro de esta lucha por el poder.

