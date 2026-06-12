China instalará una planta de autos eléctricos en este país de América del Sur: promete producción local y soporte regional

El ensamblaje se realizará bajo el sistema KD (Knock-Down) y se acompañará de un centro regional de repuestos. | Foto: Magnific

El ensamblaje se realizará bajo el sistema KD (Knock-Down) y se acompañará de un centro regional de repuestos. | Foto: Magnific

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La presencia de fabricantes de autos chinos en América del Sur continúa creciendo. Ahora, las marcas Omoda y Jaecoo, pertenecientes al Grupo Chery, confirmaron su llegada a la región con una estrategia que incluye la instalación de una planta para ensamblar vehículos y la creación de un centro regional de repuestos.

El anuncio marca una diferencia respecto a otros fabricantes chinos que operan mediante importadores. En este caso, ambas marcas se establecerán directamente como filiales de su casa matriz, lo que les permitirá gestionar de manera directa la comercialización, el servicio posventa y la atención al cliente.

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La llegada de Omoda y Jaecoo a América del Sur marca un hito en la expansión de fabricantes de autos chinos.

¿En qué país de América del Sur China abrirá una planta?

Como parte de su plan de expansión en América Latina, las marcas instalarán una planta de ensamblaje bajo el sistema KD (Knock-Down) en Argentina, una modalidad que consiste en importar componentes para luego realizar el montaje de los vehículos en el país de destino.

Aunque todavía no se ha informado la ubicación exacta de la instalación, la compañía señaló que el proyecto estará acompañado por un depósito regional de repuestos. Esta infraestructura permitirá agilizar el abastecimiento tanto para el mercado argentino como para otros países de la región, fortalecerá la disponibilidad de piezas y reducirá los tiempos de respuesta en servicios técnicos.

Centradas en SUV híbridos, las marcas presentarán modelos como el Jaecoo J7 y Omoda 4 y 5, buscando implementar tecnología avanzada y una red de concesionarios en Buenos Aires y otras provincias.

La apuesta estará enfocada en SUV híbridos y tecnologías de nueva energía

Las nuevas marcas llegarán con una oferta centrada en SUV inteligentes de diferentes segmentos. Entre los modelos utilizados para presentar su desembarco destacan vehículos como el Jaecoo J7 y los Omoda 4 y Omoda 5, aunque la empresa todavía no ha confirmado cuáles serán los primeros en comercializarse oficialmente en el país del Atlántico.

Uno de los pilares de la estrategia será la introducción de vehículos de nueva energía equipados con la tecnología SHS (Super Hybrid System). Esta plataforma híbrida busca combinar una mayor autonomía con sistemas avanzados de conducción inteligente.

Además, la compañía planea desarrollar una red de concesionarios que comenzará en Buenos Aires y después se expandirá a otras provincias, acompañada de herramientas digitales para ventas, diagnósticos y atención al cliente.