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Sociedad

Usuarios reportan caída global de Facebook e Instagram este 12 de junio: servidor principal no carga en dispositivos

Se presentan inconvenientes para acceder a ambas redes sociales la mañana de este viernes, de acuerdo con el reporte de diversos usuarios.

Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook | Difusión
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Diversos usuarios alertan sobre problemas para acceder a Facebook e Instagram la mañana de este viernes 12 de junio. Entre los reportes, se observan capturas que muestran que el servidor principal de estas redes sociales, propiedad de Meta Platforms, no cargan en los dispositivos.

El problema persiste por varios minutos, generando preocupación en las personas que utilizan estas plataformas como parte de sus actividades diarias de interacción y trabajo. De momento, no se conoce un pronunciamiento que explique la razón de estos inconvenientes.

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El home principal de Facebook e Instagram presenta problemas

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Dificultad en varios dispositivos

La complicación para ingresar a las redes sociales se estaría presentado tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Los usuarios dan cuenta del problema a través de capturas de pantalla. Otros afirman que la plataforma los expulsó de su servidor mientras navegaban.

Problemas para acceder a Facebook desde un dispositivo móvil

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Este es el anuncio que sale al ingresar a Instagram este 12 de junio

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Algunos usuarios también reportan problemas para ingresar a WhatsApp Web, aunque otros expresan en la red social X que no tienen esa dificultad.