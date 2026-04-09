Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao
Los trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio eléctrico en Lima Norte y el Callao podrían prolongarse hasta por 10 horas.
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La empresa Pluz Energía Perú anunció una nueva suspensión del servicio eléctrico programada para este viernes 10 y sábado 11 de abril en diversos distritos de Lima Norte y el Callao. Según precisó, los cortes de luz podrían prolongarse hasta por 10 horas en algunas zonas, dependiendo del avance de las labores.
La interrupción responde a trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, orientados a optimizar la calidad del servicio. Ante ello, la compañía recomendó a los usuarios tomar precauciones y organizar con anticipación el uso de energía durante las horas programadas.
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Corte de luz en Lima y Callao: cuáles son los horarios y distritos afectados
Corte de luz 10 de abril
San Juan de Lurigancho
- Horario: 8.00 – 18.00
- Zonas afectadas: COOP. VIV. SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA MZS. A, B, E, F, G, H, I, J, MERCADO SAN MIGUEL DE CAMPOY MZ. A, ASOC. LOS GIRASOLES DE CAMPOY MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS AMAUTAS DE CAMPOY MZS. A, B, C, D, E, COOP. SAN PEDRO DE CAMPOY MZ. T1.
Comas
- Horario: 8.30 – 18.30
- Zonas afectadas: A.H. BUENOS AIRES DE LETICIA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, C.P. CARHUA-CANTA MZS. B1, D1, C.P. LOS HUERTOS DE RÍO SECO MZS. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, N3, PRO. VIV. LOS JARDINES DE PUNCHAUCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. HISTÓRICO PUNCHAUCA MZS. A, F, ASOC. DE VIV. STA. ELISA DE PUNCHAUCA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PRO. VIV. STA. ISABEL DE PUNCHAUCA MZS. A, B, C, ASOC. CIVIL LOS HUERTOS DE PUNCHAUCA MZS. A, C, D, F, G, H, I, J, K, ASOC.DE PROG. VIV. STA. MARÍA DE PUNCHAUCA MZS. A, B, C.P. PUNCHAUCA MZS. A, B, C, C.P. LOS PINOS DE PUNCHAUCA MZS. A, B, C.P. BUENAVISTA MZ. A, C.P. HUANCHIPUQUIO II ALTO MZS. A, B, C, D, E, G, H, C.P. HUANCHIPUQUIO I BAJO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VALLE HERMOSA HUANCHIPUQUIO MZS. A, B, C, D, C.P. HUANCHIPUQUIO I (RAMAL D) MZ. RD, C.P. ALCACOTO MZ. A, OTROS ALCACOTO ALTO MZ. S/N, ALCACOTO BAJO KMS. 53.2, 53.5, 54, PRO. VIV. FRANCISCO DE CARABAYLLO II ETP MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, G, H, C.P. SEÑOR DEL CALVARIO (COCAYALTA) MZ. S/N, ASOC. DE VIV. 14 DE OCTUBRE COCAYALTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ASOC. DE VIV. JESÚS DE NAZARETH DE COCAYALTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Y, PRO. VIV. LAS CASUARINAS MZS. A, B, C, C.P. EL OLIVAR DE CARABAYLLO MZS. A, A (RAMAL), B, C, C (RAMAL), D, D (RAMAL), E, F, G, AV. SAN MARCELO CDRAS. 5, 8, PARCELA 8, PRO. VIV. BONAVISTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, ASOC. DE POB. HUARABI BAJO MZ. S/N, C.P. HUARANGAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. DE PROP. CERRO PUQUIO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, ASOC. PRO. RES. VIV. LA PLANICIE MZS. A, B, PROG. RES. VIV. MIRAMAR MZS. A, B, PRO. VIV. LAS TERRAZAS MZS. A, B, C, PRO. VIV. STO. TORIBIO MZS. A, B, C, D, E, F, C.P. STA. ROSA DE MACAS MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, PRO. VIV. NUEVO HORIZONTE DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, ASOC. PROG. VIV. VILLA LUZ MZS. A, B, C, PRO. VIV. VILLA VALENCIA MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. VILLA VICTORIA MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. RES. VIV. VILLA SANTANDER MZS. A, B, C, D, PRO. RES. VIV. DENOMINADO VILLA RIVIERA MZS. A, B, PRO. VIV. VILLAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, C.P. OSOYNIK MZS. A, B, D, F, C.P. OLFA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, C.P. CHOCAS ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. PECUARIA FRAY MARTÍN MZS. A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, PRO. VIV. EL ROBLE I ETP MZS. A, B, C, D, G, H, I, PRO.VIV. EL ROBLE II ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, PRO. VIV. RES LA ALAMEDA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, PLAZA DE ARMAS LACHAQUI CDRAS. 0, 1, 2, 3, C.P. HUATOCAY MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, C.P. CASSINELLI MZS. A, B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O, U, V, X, Y, Z, C.P. ARENILLA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. STA. ROSA DE PUQUIO MZS. A, B, C, D, E, Z, FUNDO MAGDALENA MZS. A, B, C.P. RURAL OLAVIDES DE CHOCAS MZS. A, B, C, D, C.P. AGROPECUARIA SIPAN MZS. A, B, C, D, F, G, H, ASOC. VIV. CASA GRANDE MZS. A, B, C, D, E, C.P. CASA BLANCA MZS. A, B, F, C.P. SANTA MARGARITA MZS. A, B, C, D, C.P. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. S/N, C.P. PUENTE TRAPICHE (TRAPICHE BAJO) MZS. A, B, B1, C, C1, D, H, C.P. TRAPICHE (SAN ANTONIO DE PADUA) MZS. A, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, G, H, I, J, J1, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, C.P. ZAPÁN MZS. A, B, C, E, F, G, I, J, K, C.P. LAS LOMAS DE ZAPÁN MZS. A, B, C, D, E, F, I, J, K, ASOC. DE VIV. STA. EMMA DE CARABAYLLO MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, PROG. RES. COSTA DEL SOL I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. LA ARBOLEDA MZS. C, D, E, F, G, PRO. RES. LAS AMERICAS III ETP MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS DELICIAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. RES. FLORIDA II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. STA. MARTHA MZS. A, B, C, D, E, F, C.P. SAN JOSÉ DE CABALLERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, C.P. OSIYNIC MZS. B, D, PRO. VIV. LOS JARDINES DE PUNCHAUCA MZS. A, B, C, D, E, G, H, ASOC. DE VIV. CIUDAD JARDÍN DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, C.P. VIRGEN DEL CARMEN ANEXO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, C.P. FUNDO CARMELITO MZS. B, D, ASOC. DE PROP. EL TRÉBOL DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. RES. SURCO DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. PRIMAVERA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. SAN ANDRES MZS. A, B, C, D, E, F, C.P. CASA HUERTA EL PARAÍSO MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. LAS VIOLETAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, PRO. VIV. LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO I ETP. MZS. A, B, C, C.P. HORNILLOS MZ. A, ASOC. VIV. LAS BRISAS DEL VALLE CHILLÓN MZS. A, B, C, D, E, F, C.P. CHOCAS BAJO MZS. A, B, B1, C, D, E, F, G, C.P. CENTRO DE SALUD MZ. F1, ASOC. DE PROP. RES. STA. CRUZ MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. EL ENCANTO II ETP. MZS. A, B, C, PRO. RES. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS FLORES I ETP MZS. A, A PRIMA, B, C, PRO. VIV. LAS FLORES II ETP. MZS. A PRIMA, B PRIMA, C PRIMA, PRO. VIV. RES. LOS SAUCES MZS. A, B, C, D, C.P. ROSARIO ASOC. DE GANADEROS VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, ASOC. RES. VIV. EL PALMAR DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. SAN JAVIER DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, C.P. BUENA VISTA MZS. A, B, C, PROG. RES. VIV. MARBELLA MZS. A, B, C.P. HUATOCAY MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, PRO. VIV. LOS PORTALES DE CARABYLLO II ETAPA MZS. A, B, PRO. VIV. LOS EUCALIPTOS MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LOS LIRIOS DE CARABAYLLO MZS. A, B, PRO. VIV. STA. TERESA II ETP. MZS. A, B, PRO. VIV. NUEVO AMANECER MZS. A, B, PRO. VIV. RES. NUEVA VIDA MZ. B, ASOC. DE POB. VISTA ALEGRE DE YANGAS MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. OSCAR REY ALVAREZ CALDERÓN MZ. B, ASOC. DE PROP. PROG. VIV. LAS ORQUÍDEAS III ETP. MZS. A, B, C, D, D3, E, F, CARR. YANGAS PAY PAY MZS. B, D, E, G, PROG. RES. LAS TUNAS DE CARABAYLLO MZ. C, STO. TORIBIO DE PUCARÁ MZS. A1, A2, B, C, D, E, F, ASOC. DE VIV. TIERRAS DE CANAAN MZS. A, B, JR. 15 DE ENERO CDRAS. S/N, 0, 1, JR. 25 DE ABRIL CDRAS. 0, 1, JR. 28 DE ENERO CDRA. S/N, JR. AUGUSTO B. LEGUÍA CDRA. S/N, JR. BOLOGNESI CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. C. DE LA CARIDAD CDRAS. S/N, 0, 1, 3, JR. CESAR VALLEJO CDRAS. S/N, 1, 2, JR. DEL CARMEN CDRAS, S/N, 2, 3, JR. FRANCISCO DE ASÍS CDRA. 1, 2, 3, JR. JOSÉ C. MARIÁTEGUI CDRA. S/N, JR. JOSÉ OLAYA CDRA. S/N, JR. MIGUEL GRAU CDRA. S/N, JR. SANGRAR CDRAS. S/N, 0, 1, 2, 3, C.P. LACHAQUI MZS. I1, V1, CARRETERA CANTA KMS. 43, 53.5, 55, 55.5, 56, 57, 59.5, 60.5, 64, 64.5, 70, 77, 77.5, 78.
Puente Piedra
- Horario: 9.00 – 17.00
- Zonas afectadas: ASOC. DE PROP. EL DORADO MZ. A1, ASOC. SUMAC PATA SCT. ZAPALLAL MZ. R2.
San Juan de Lurigancho
- Horario: 9.30 – 15.30
- Zonas afectadas: JR. STA. AMELIZ CDRAS. 6, 7, PSJE. SAN LUIS GONZAGA CDRAS. 8, 9, AV. SAN ANTONIO CDRA. 7.
- Horario: 9.30 – 16.30
- Zonas afectadas: A.H. HUASCAR MZS. 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
Carabayllo
- Horario: 9.00 – 12.00
- Zonas afectadas: ASOC. LAS BRISAS DE CARBAYLLO MZS. A, B, C, D, F, PRO. VIV. EL OLIVAR II DE CARABAYLLO MZS. B, C, ASOC. CAMPO MARGARITA MZ. A.
Jesús María
- Horario: 10.00 – 12.30
- Zonas afectadas: AV. ARNALDO MARQUEZ CDRAS. 6, 7, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 6, 7, JR. NAZCA CDRA. 2, JR. JUAN ANTONIO RIBEYRO CDRAS. 1, 2.
Callao
- Horario: 0.00 – 8.30
- Zonas afectadas: AV. MALECON PLAYA OQUENDO CALLE S/N / AV. COLECTORA, AV.PROLONGACION CENTENARIO(FTE.EXHACIENDA), AV. PROLONGACION CENTENARIO.
Corte de luz 11 de abril
Ancón
- Horario: 8.30 – 18.30
- Zonas afectadas: A.H. LAS PALMERAS DE ANCÓN MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. LOS PIURANOS MZS. C, D, A.H. LAS ESTERAS II MZ. C.
Carabayllo
- Horario: 8.30 – 18.30
- Zonas afectadas: ASOC. LOS ÁLAMOS DE CARABAYLLO MZS. J, K, ASOC. VILLA STA. MARÍA MZ. I*, M.
- Horario: 9.00 – 18.00
- Zonas afectadas: JR. LOS FLORALES CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. MIRAFLORES CDRAS. 3, 4, 5, JR. CHICLAYO CDRAS. 1, 2, 3, JR. PIURA CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAS ACACIAS CDRA. 1, JR. LOS ALHELÍES CDRA. 1.
Callao
- Horario: 9.00 – 17.00
- Zonas afectadas: FUNDO BOCANEGRA - CA.A, JR.LAS MAQUINARIAS 282 URB.BOCANEGRA.