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Economía

Gobierno aprueba endeudamiento externo por US$26 millones con el FIDA para financiar el proyecto Mercagro: ¿qué implica?

El Ejecutivo autorizó un préstamo externo de US$26 millones con el FIDA para financiar parcialmente Mercagro, un proyecto que busca mejorar los servicios de comercialización de productos agrícolas en mercados del país.

Mercagro: Proyecto de inversión financiado con préstamo internacional de US$ 26 millones.
Mercagro: Proyecto de inversión financiado con préstamo internacional de US$ 26 millones. | Foto: Gobierno
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El Gobierno aprobó una operación de endeudamiento externo de hasta US$26 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), destinada a financiar parcialmente el proyecto de inversión 'Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados – Mercagro'. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 100-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el marco de las autorizaciones establecidas por la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

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La iniciativa será ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Según la norma, los recursos permitirán financiar parte de un proyecto orientado a mejorar los servicios vinculados a la comercialización de productos agrícolas en mercados, con el objetivo de fortalecer las condiciones para el expendio de estos productos.

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Mercagro: el proyecto que financiará el préstamo internacional

El endeudamiento aprobado tiene como finalidad financiar parcialmente el proyecto Mercagro, cuyo nombre oficial es 'Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados'. De acuerdo con el decreto, la ejecución estará a cargo de Agro Rural, unidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La norma establece que el financiamiento provendrá del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo con el que el Estado peruano acordará la operación de crédito externo por un monto máximo de US$26 millones.

Condiciones financieras del crédito aprobado

El decreto precisa que la operación será amortizada en 25 cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, iguales. Asimismo, la primera cuota vencerá cinco años después de cumplidas las condiciones previas para el retiro de los fondos del préstamo, de acuerdo con las políticas del FIDA.

Además, el financiamiento devengará una tasa de interés variable de referencia determinada por el organismo internacional, a la que se añadirá un margen variable establecido por el propio FIDA conforme a sus políticas de financiamiento.

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¿Cómo se ejecutará y quién asumirá el servicio de la deuda?

La Unidad Ejecutora del proyecto será Agro Rural, entidad responsable de la implementación de la iniciativa dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Asimismo, el decreto autoriza al ministro de Economía y Finanzas, o a quien este designe, a suscribir el contrato de préstamo en representación de la República del Perú.

La norma también establece que el servicio de la deuda —que comprende amortizaciones, intereses y demás gastos derivados del crédito— será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los recursos presupuestarios destinados al pago de la deuda pública. Además, la operación cuenta con opiniones favorables de las instancias técnicas y legales correspondientes, así como con el informe previo de la Contraloría General de la República.

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