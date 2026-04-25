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Cierre de la Costa Verde por Ironman 70.3 Perú 2026: horarios y plan de desvío para este 26 de abril

La restricción implica el cierre de todos los accesos al circuito de playas de la Costa Verde, por lo que los conductores deberán tomar precauciones y utilizar las rutas alternas habilitadas.

Más de 1.200 atletas competirán en la Costa Verde de Chorrillos en el IRONMAN 70.3 Perú
Más de 1.200 atletas competirán en la Costa Verde de Chorrillos en el IRONMAN 70.3 Perú | Composición LR/Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la vía Costa Verde permanecerá cerrada temporalmente este domingo 26 de abril de 2026 debido a la realización del evento deportivo internacional IRONMAN 70.3 Perú. La medida contempla el cierre total del tránsito vehicular en ambos sentidos del circuito de playas.

La restricción se aplicará desde las 3.00 hasta las 11.00 de la mañana, en el tramo comprendido entre la calle Virú, en San Miguel, y la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos. La disposición se realiza en el marco del Decreto Supremo N.° 004-2026-Minedu, que declara de interés nacional esta competencia deportiva.

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Plan de desvío para conductores

Como parte de la medida, también se cerrarán todos los accesos a la Costa Verde correspondientes a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, por lo que los conductores deberán utilizar las avenidas principales ubicadas en la parte superior del circuito de playas.

Para desplazarse de norte a sur, se recomienda usar las avenidas Costanera, Bertoloto, Brasil, Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República. Otra alternativa es circular por las avenidas Antonio José de Sucre, Del Ejército, el circuito de malecones y la avenida Pedro de Osma.

En sentido de sur a norte, los vehículos podrán transitar por las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, jirón Salaverry y la avenida La Paz. También podrán ingresar a la Vía Expresa Paseo de la República a través de la avenida Escuela Militar y la avenida República de Panamá. Inspectores de tránsito estarán en la zona para orientar a los conductores y, culminado el evento, desde las 11.00 a. m., se restablecerá la circulación habitual.

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Más de 1.200 atletas competirán en la Costa Verde

El Xmart Healthy Living IRONMAN 70.3 Perú Presented by FUXION se realizará por séptima vez en el país y reunirá a más de 1.200 competidores de distintos países en la Costa Verde de Chorrillos. La competencia tendrá como punto de partida y llegada la playa Agua Dulce.

Los participantes deberán completar 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie, tanto en la modalidad individual como en postas. Además, triatletas de distintas nacionalidades buscarán uno de los cupos de clasificación al Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 que se disputará en Niza, Francia.

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