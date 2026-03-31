Cierran tramo de la Costa Verde en Callao por mantenimiento y riesgos en la vía: consulta horario y desvíos

La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de un tramo de la vía expresa Costa Verde, luego de que fuera declarada en emergencia por el riesgo que representa para la circulación vehicular. La restricción regirá en ambos sentidos por un periodo de 48 horas, previo al inicio del feriado por Semana Santa.

La intervención se ejecutará de manera progresiva y por sectores, desde la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre hasta la salida a Chucuito, uno de los principales accesos costeros de la provincia.

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Vía fue declarada en emergencia

El alcalde del Callao, César Pérez, señaló que este sector fue declarado en emergencia debido a sus condiciones actuales, por lo que la suspensión del tránsito busca proteger la integridad de conductores y peatones mientras se desarrollan los trabajos.

Asimismo, precisó que esta decisión se enmarca en un pedido al Gobierno Regional del Callao para transferir la administración del corredor a la municipalidad, con el objetivo de ejecutar mejoras estructurales y reforzar la seguridad en toda la zona.

Medida temporal dispuesta por la Municipalidad del Callao se ejecutará en ambos sentidos durante 48 horas

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Oleajes y falta de mantenimiento agravan el peligro

Por su parte, Carlos Arana, vocero de la comuna chalaca, explicó que la disposición responde a la presencia constante de oleajes anómalos, los cuales arrastran piedras y otros materiales hacia la pista, sumado al deterioro progresivo de la infraestructura.

“El mar lanza material hacia la vía y, sin limpieza permanente, esto se convierte en un riesgo directo. Un vehículo puede perder el control fácilmente”, advirtió.

Entre las principales deficiencias detectadas figuran la falta de señalización vertical y horizontal, iluminación insuficiente y acumulación de desmonte en varios puntos.

A ello se suma que las barreras metálicas no cuentan con reflectores visibles y el mal estado del talud y la escollera provoca la caída de rocas, lo que incrementa el peligro para los usuarios.

Accidentes y hechos recientes alertan sobre la seguridad

La decisión se da en un contexto reciente marcado por incidentes en la zona, como un accidente de tránsito registrado el día anterior, que dejó cinco personas heridas, así como el robo de lingotes de oro ocurrido en esta misma vía hace una semana.

Según las autoridades, estas condiciones evidencian la falta de mantenimiento sostenido, lo que ha contribuido a que este tramo sea considerado de alto riesgo. Además, advirtieron que en la zona se registran piques ilegales y una escasa presencia de la Policía Nacional.

Trabajos y rutas alternas para conductores

Durante la restricción, se realizarán labores de limpieza y mantenimiento en la pista, veredas y ciclovías, afectadas por la acumulación de piedras y residuos. Se informó que el tránsito será habilitado durante los feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril.

La medida ha generado congestión vehicular en las primeras horas del día, obligando a los conductores a desviar su recorrido por la avenida Haya de la Torre. Como rutas alternas, se recomienda utilizar las avenidas La Paz, Sáenz Peña y las salidas hacia Loreto y Chucuito, a fin de evitar retrasos.