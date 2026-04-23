Reinician obra de ampliación del penal de Arequipa que tiene 400% de hacinamiento

Después de cinco años de permanecer paralizadas por fin se reiniciaron las obras de ampliación del penal de Arequipa, ya que se trata de una intervención clave para enfrentar el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de reclusión en el país.

Así lo confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, quien además destacó que la reactivación de esta infraestructura forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, una de las principales estrategias para reducir la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios.

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Con una inversión superior a los S/192 millones, la obra permitirá incrementar la capacidad del penal de 667 a 1.620 incorporando 953 nuevos espacios.

Actualmente, el establecimiento presenta más del 400% de hacinamiento, situación que limita el control penitenciario y afecta los procesos de reinserción.

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En ese contexto, el reinicio del proyecto, tras varios años de paralización, representa un avance concreto para recuperar el orden en el sistema penitenciario, considerando que a nivel nacional existen más de 105.000 internos frente a una capacidad de albergue para 45.000.

“Harían falta muchos más penales si queremos solucionar esta sobrepoblación. Evidentemente, con 953 unidades no resolvemos el problema, pero sumamos”, señaló el ministro, quien precisó que también se ejecutan obras en Pucallpa, Iquitos y Abancay.

Asimismo, destacó que mostrar avances en infraestructura es fundamental para evidenciar que se están atendiendo problemas estructurales. Indicó que este proyecto debió estar más avanzado o concluido desde su formulación en 2018, pero enfrentó diversos inconvenientes que, aseguró, ya han sido superados.

Dirigiéndose a los contratistas, el ministro exhortó a reducir el plazo de ejecución, estimado en más de 900 días, debido al carácter urgente de la obra, sin afectar la calidad ni la seguridad.

“No soy ingeniero ni arquitecto, soy abogado, pero he trabajado en entidades ejecutoras de obras y sé que se puede cuando hay gestión e intención”, afirmó.



