Los Caycho de Diez Canseco: cae banda familiar vinculada a extorsiones contra bodegueros y transportistas en San Martín de Porres
Los seis detenidos, involucrados en delitos de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas, podrían estar vinculados a casos de sicariato.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis presuntos integrantes de la banda criminal llamada Los Caycho de Diez Canseco durante un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima Norte. Durante la intervención, las autoridades hallaron armas de fuego, municiones, drogas, motocicletas, celulares y dinero en efectivo.
Según informó la PNP, los detenidos estarían implicados en delitos contra la salud pública, bajo la modalidad de microcomercialización de drogas, así como en delitos contra la seguridad pública por presunta tenencia ilegal de armas.
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Seis detenidos en SMP: vinculados a hechos de extorsión y sicariato
Los intervenidos fueron identificados con los alias de 'Crespo', 'Tripas', 'Ñato', 'Gordo', 'Viejo' y 'Sueños'. Además, la Policía no descartó que mantengan vínculos con hechos de extorsión y sicariato que habrían afectado a taxistas, transportistas, mototaxistas, bodegueros y vecinos de la zona.
Durante el operativo, los agentes decomisaron 120 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), siete bolsas Ziploc con presunta droga ilícita y cerca de medio kilogramo de marihuana. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, municiones, cacerinas, tres motocicletas, 14 equipos celulares y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
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PNP investiga a banda delictiva
Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en otros delitos registrados en Lima Norte.
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