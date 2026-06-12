Adolescente de 15 años queda grave durante balacera en presunto enfrentamiento en San Martín de Porres
El menor fue trasladado al Hospital Negreiros, donde recibe atención médica en Trauma Shock. Testigos escucharon disparos y reportaron que estos enfrentamientos son comunes en la zona.
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Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un presunto enfrentamiento entre grupos de barras en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las avenidas Pacasmayo y Naranjal.
Según el reporte, agentes del Serenazgo acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona herida. Al llegar, encontraron al menor, identificado con las iniciales G. R., acompañado por dos amigos que solicitaban ayuda urgente debido a la gravedad de sus lesiones.
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Ante la emergencia, el adolescente fue trasladado de inmediato al Hospital Negreiros, donde ingresó al área de Trauma Shock. El personal médico informó que llegó con signos vitales y permanece bajo atención especializada.
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Cámaras registraron enfrentamiento y disparos
De acuerdo con testimonios de vecinos, durante el incidente se escucharon varios disparos en plena vía pública. Asimismo, residentes del sector señalaron que este tipo de enfrentamientos entre barras se ha vuelto recurrente en la zona, situación que mantiene preocupada a la comunidad.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a dos grupos enfrentándose en la calle. Durante la confrontación se habrían efectuado disparos, uno de los cuales alcanzó al adolescente. En los videos se observa cómo el menor cae al suelo mientras los involucrados huyen del lugar.
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Policía investiga responsabilidades
Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho, identificar a los responsables y establecer las acciones correspondientes.
Por su parte, vecinos de San Martín de Porres exigieron un mayor despliegue policial en el sector y la implementación de medidas de seguridad que permitan prevenir nuevos episodios de violencia vinculados a grupos de barristas.
El estado de salud del adolescente continúa siendo reservado mientras recibe atención médica en el Hospital Negreiros.
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